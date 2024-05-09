Рэпера Oxxxymiron* объявили в розыск в России

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Министерство внутренних дел объявило в розыск музыканта Мирона Федорова* (Oxxxymiron*), следует из базы ведомства.
«Федоров Мирон Янович* <…> Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке.
В начале 2022-го Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга оштрафовал Oxxxymiron* на 70 тысяч рублей за публичные призывы к сепаратизму, которые прокуратура усмотрела в видеоклипе музыканта на песню «Ойда».
В октябре того же года Минюст включил исполнителя в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
В декабре его оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. Поводом послужила видеозапись, опубликованную исполнителем во «ВКонтакте» в день начала спецоперации на Украине.
Осенью прошлого года Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню Oxxxymiron* «Последний звонок». Как указали в прокуратуре, в треке есть «признаки публичного оправдания терроризма, пропаганда его идей, а нахождение ее в свободном доступе “угрожает конституционному строю”.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.