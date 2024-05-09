Два мощных удара солнечной плазмы обрушатся на Землю 10−11 мая

На геомагнитные бури, как правило, реагируют метеозависимые люди, а также люди с лабильной психикой. У них повышается тревожность, подозрительность, некоторые становятся чересчур активными, у кого-то, наоборот, снижается жизненный тонус и настроение, отмечают медики.