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Два мощных удара солнечной плазмы обрушатся на Землю 10−11 мая

МИНСК, 9 мая — Sputnik. В ближайшие пятницу и субботу планету Земля ждут два мощных удара солнечной плазмы, выброшенной в результате недавних вспышек на Солнце, рассказал РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Источник: Sputnik.by

По его словам, ученые сформировали прогноз на геомагнитные последствия вчерашних событий на Солнце.

«Согласно данным наблюдений, к Земле был выброшен двойной выброс плазмы исключительно крупного размера и исключительно высокоскоростной. По Земле, согласно расчетам, в итоге, будут нанесены два удара подряд», — сказал Богачев.

Он уточнил, что приход наиболее плотной части первого выброса ожидается к концу пятницы. Второй выброс достигнет орбиты Земли в середине дня в субботу.

Геомагнитные последствия могут начаться около полудня 10 мая и продлитmся до трех суток, в пике возможны бури до второго-третьего уровня по пятибалльной шкале.

Ученый предупредил, что активность Солнца сохранится на текущем уровне еще не менее нескольких суток, при этом риски новых крупных событий будут по-прежнему высоки.

Магнитные бури и здоровье

На геомагнитные бури, как правило, реагируют метеозависимые люди, а также люди с лабильной психикой. У них повышается тревожность, подозрительность, некоторые становятся чересчур активными, у кого-то, наоборот, снижается жизненный тонус и настроение, отмечают медики.

В такие дни специалисты в медицинской сфере советуют метеолабильным людям отказаться от алкоголя и курения, даже от «парения» вейпов, сократить число чашек кофе. Предпочтение лучше отдать витаминным чаям, морсам — например облепиховому, в котором много витаминов.

Также, по словам медиков, облегчить состояние помогут расслабляющие пешие прогулки, а вот нагрузки в спортивном зале лучше сократить.

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