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В Новосибирске станцевали «Победный вальс»

В Новосибирске 140 школьников и студентов станцевали на Монументе Славы «Победный вальс» в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Российская газета

Акция «Победный вальс» проходит в Новосибирске третий год. В этом году в ней приняли участие 140 человек. Это старшеклассники и учащиеся средних специальных учебных заведений. Участники предварительно подавали заявки, и после их одобрения организаторы — молодежный центр «Современник» — отправлял инструкцию о том, как танцевать вальс. За две недели до праздника пары приходили на репетиции с хореографом.

Танцоры кружились под песню «Вальс Победы», написанную в 2010 году к 65-летию празднования Победы поэтом из Волгограда Владимиром Овчинцевым и композитором Вячеславом Исаевым.

«Это мероприятие всегда вызывает чувство гордости и сопричастности у участников и их родственников. Молодые люди в такой форме выразили уважение солдатам-победителям и труженикам тыла», — рассказала «РГ» координатор акции, сотрудница центра «Современник» Юлия Оглоблина.