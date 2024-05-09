В Новосибирске станцевали «Победный вальс»

Акция «Победный вальс» проходит в Новосибирске третий год. В этом году в ней приняли участие 140 человек. Это старшеклассники и учащиеся средних специальных учебных заведений. Участники предварительно подавали заявки, и после их одобрения организаторы — молодежный центр «Современник» — отправлял инструкцию о том, как танцевать вальс. За две недели до праздника пары приходили на репетиции с хореографом.
Танцоры кружились под песню «Вальс Победы», написанную в 2010 году к 65-летию празднования Победы поэтом из Волгограда Владимиром Овчинцевым и композитором Вячеславом Исаевым.
«Это мероприятие всегда вызывает чувство гордости и сопричастности у участников и их родственников. Молодые люди в такой форме выразили уважение солдатам-победителям и труженикам тыла», — рассказала «РГ» координатор акции, сотрудница центра «Современник» Юлия Оглоблина.