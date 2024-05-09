В Новосибирске станцевали «Победный вальс»

Акция «Победный вальс» проходит в Новосибирске третий год. В этом году в ней приняли участие 140 человек. Это старшеклассники и учащиеся средних специальных учебных заведений. Участники предварительно подавали заявки, и после их одобрения организаторы — молодежный центр «Современник» — отправлял инструкцию о том, как танцевать вальс. За две недели до праздника пары приходили на репетиции с хореографом.