МЧС выпустило срочное обращение к жителям Свердловской области

«По данным синоптиков, 10 мая на территории региона ожидаются порывы ветра до 19 м/с», — предупредили спасатели.
Жителей региона призвали быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения. Гражданам рекомендовали отказаться от отдыха на природе, от походов.
В ведомстве напоминают, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим — запрещено использовать открытый огонь.
Ранее сообщалось, что 9 мая в регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя и порывы ветра до 22 метров в секунду.