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МЧС выпустило срочное обращение к жителям Свердловской области

Главное управление МЧС России по Свердловской области выпустило срочное обращение из-за предстоящего порывистого ветра.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 83% 751 мм рт. ст. +21°
Источник: МК.RU Екатеринбург

«По данным синоптиков, 10 мая на территории региона ожидаются порывы ветра до 19 м/с», — предупредили спасатели.

Жителей региона призвали быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения. Гражданам рекомендовали отказаться от отдыха на природе, от походов.

В ведомстве напоминают, что в Свердловской области действует особый противопожарный режим — запрещено использовать открытый огонь.

Ранее сообщалось, что 9 мая в регионе ожидаются сильные осадки в виде дождя и порывы ветра до 22 метров в секунду.