30 жителей зимовки эвакуируют в Атырауской области

"В общей сложности эвакуации подлежат 30 жителей 7 домов. Для них подготовлен эвакопункт, расположенный в средней школе им. Д. Туленова. В настоящее время в безопасные места было отогнано 310 голов домашнего скота местных жителей.
Отметим, что зимовка Лесхоз относится к Махамбетскому сельскому округу. Всего там насчитывается 25 домов, из них жилыми являются лишь 7 домов. Жители в основном заняты животноводством, большинство из них имеют свое постоянное место жительства в селе Махамбет.
В настоящее время жители зимовки готовы к эвакуации. Ситуация находится под контролем оперативного штаба по ЧС.