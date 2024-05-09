30 жителей зимовки эвакуируют в Атырауской области

Отметим, что зимовка Лесхоз относится к Махамбетскому сельскому округу. Всего там насчитывается 25 домов, из них жилыми являются лишь 7 домов. Жители в основном заняты животноводством, большинство из них имеют свое постоянное место жительства в селе Махамбет.