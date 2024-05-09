Тысячи жителей и гостей Волгограда идут на Мамаев курган

Нескончаемый поток людей идёт по ступеням Мамаева кургана в Волгограде, жители и гости города в День Победы несут цветы, чтобы возложить их к Вечному огню и подножию скульптуры «Родина — мать зовёт!» в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Многие пришли семьями, с детьми. Некоторые несут портреты своих родных, которые воевали с фашистами.
«Это мои деды, бабушки. Мой дедушка Узаков Калидулла прошел всю войну, был ранен. Бабушка работала на Сталинградском тракторном заводе, у них шестеро детей. Сегодня святой праздник для нас, с утра поехали на могилку к дедушке и бабушке и сюда приехали, чтобы детям привить любовь к Родине, чтобы они помнили», — сказал РИА Новости Руслан Узаков, показывая портреты своих родных.