В Краснодаре в День Победы прошел автопробег с участием ретротехники. Колонна с проехала от улицы имени Дзержинского по центральным городским улицам до улицы Постовой. Все машины были увешаны патриотическими флагами.
«Во время автопробега автомобилисты и мотоциклисты сделали остановку, чтобы почтить память героев, отдавших свои жизни за Победу. Участники возложили цветы к мемориалу “Воинам-освободителям города Краснодара от немецко-фашистских захватчиков”», — сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.
Уточняется, что конечной точкой пробега стала площадь перед Выставочным залом Боевой Славы. Она находится на улице Береговой.
«Автомобилисты, мотоциклисты, а также школьники, жители и гости города развернули на улице Береговой масштабное Знамя Героев», — поделились в пресс-службе администрации Краснодара.
Кроме того, в честь празднования 79-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Краснодаре прошли и другие автопробеги. Например, от торгового центра «OZ МОЛЛ» до улицы Западный Обход проехала колонна из 120 автомобилей.
«Автопробег прошел с целью поддержать бойцов, находящихся в зоне СВО. Также для того, чтобы отдать дань памяти погибшим», — уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.