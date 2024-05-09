Стелу «Город трудовой доблести» открыли в нижегородском парке Победы

Стела увековечивает память о тружениках тыла и их вкладе в победу в Великой Отечественной войне. Высота объекта — 33.5 м, грани выполнены из кортена и рубинового стекла. Строгий, вертикальный силуэт подчёркнут свободным экспрессивным движением полёта богини победы Ники.
Скульптурная группа у подножия стелы посвящена трудовому подвигу нижегородцев в годы Великой Отечественной войны.
Проект стелы разрабатывал советский и российский скульптор Андрей Ковальчук.
«Подвиг наших предков впечатляет, но ещё больше вдохновляет на то, чтобы развивать наш край. Наш оборонно-промышленный комплекс и сейчас, во времена специальной военной операции, достоин тех заводов, которые ковали победу в сороковые», — прокомментировал в ходе церемонии открытия монумента губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«Горьковскую область называли глубоким тылом. Хотя здесь не велись боевые действия, но у нас проходила передовая трудового фронта, ковалось оружие Победы! Более трети всех танков, самоходок и бронемашин, свыше трети минометов и автомобилей, 60% радиостанций, более 40% подводных лодок, не менее четверти всех самолетов выпустили горьковские предприятия! И всё это сделали наши земляки, труженики тыла», — добавил председатель ЗС НО Евгений Люлин.
Напомним, 2 июля 2020 года президент России Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа» объявили о присвоении Нижнему Новгорода статуса «Город трудовой доблести».
«Показателен пример Нижнего Новгорода. Его предприятия за трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны имеют наибольшее количество наград», — заявил тогда глава государства.
В тот же день в Нижегородском кремле был открыт памятник «Горьковчанам — доблестным труженикам тыла».