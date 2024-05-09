Стелу «Город трудовой доблести» открыли в нижегородском парке Победы

«Горьковскую область называли глубоким тылом. Хотя здесь не велись боевые действия, но у нас проходила передовая трудового фронта, ковалось оружие Победы! Более трети всех танков, самоходок и бронемашин, свыше трети минометов и автомобилей, 60% радиостанций, более 40% подводных лодок, не менее четверти всех самолетов выпустили горьковские предприятия! И всё это сделали наши земляки, труженики тыла», — добавил председатель ЗС НО Евгений Люлин.