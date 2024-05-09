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На самом большом экране Екатеринбурга запустили проект «Письма победы»

В Екатеринбурге на самом большом медиаэкране города запустили проект «Письма Победы». В течение дня на пятиэтажном фасаде Академии единоборств РМК можно будет прочитать выдержки из писем фронтовиков, которые они отправляли своим родным весной 1945 года.

Источник: пресс-служба Академии единоборств РМК

«В немецком городе поднялось ликование, не немцев только, а ликование победителей. Воздух дрожал от рукопожатий, громкого победного русского “Ура!”», — писала 9 мая 1945 года Евдокия Лойко своим родным. Эта женщина вступила в РККА в сентябре 1943. На службе ей пришлось побыть автодиспетчером, связисткой, санитаркой, просто солдатом-пехотинцем. Победу Евдокия Петровна встретила на Одере, в Германии.

Это одна из десятков миллионов личных историй, которые можно прочувствовать, прожить, читая проникновенные письма этого важного для всей нашей страны дня.