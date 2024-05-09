На самом большом экране Екатеринбурга запустили проект «Письма победы»

«В немецком городе поднялось ликование, не немцев только, а ликование победителей. Воздух дрожал от рукопожатий, громкого победного русского “Ура!”», — писала 9 мая 1945 года Евдокия Лойко своим родным. Эта женщина вступила в РККА в сентябре 1943. На службе ей пришлось побыть автодиспетчером, связисткой, санитаркой, просто солдатом-пехотинцем. Победу Евдокия Петровна встретила на Одере, в Германии.