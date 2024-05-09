1886 человек и 65 единиц техники участвовали в параде Победы в Челябинске

1886 человек личного состава, 22 единицы военной автобронетанковой техники, около 40 раритетных машин, два танка и самоходная установка были задействованы в торжественном построении на площади Революции в Челябинске 9 мая. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Парад Победы в этот раз прошёл под проливным дождём. Однако плохая погода не помешала тысячам зрителей собраться на главной площади города. Здесь торжественным маршем прошли колонны ветеранских организаций, военнослужащих и кадетов. Участвовал и женский парадный расчёт от Челябинского юридического колледжа — не испугавшись дождя, девушки маршировали в юбках и тонких блузах.
Затем зрителям продемонстрировали современную автобронетанковую технику и машины времён Великой Отечественной войны. После парада автомобили и танки проехали по проспекту Ленина. Раритетные авто, технику послевоенного периода и современные машины зрители позже могли детально рассмотреть на выставке, которую организовали на Театральной площади.