1886 человек и 65 единиц техники участвовали в параде Победы в Челябинске

Парад Победы в этот раз прошёл под проливным дождём. Однако плохая погода не помешала тысячам зрителей собраться на главной площади города. Здесь торжественным маршем прошли колонны ветеранских организаций, военнослужащих и кадетов. Участвовал и женский парадный расчёт от Челябинского юридического колледжа — не испугавшись дождя, девушки маршировали в юбках и тонких блузах.