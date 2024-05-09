Кубанские казаки стали почетными гостями Парада Победы в Москве

— Кубанские казаки внесли большой вклад в борьбу с немецко-фашистскими оккупантами. Сейчас Россия и казачество продолжает славный род Героев. Дело дедов и прадедов — солдат, офицеров, партизан — живет. 79-ю годовщину Победы многие казаки-добровольцы встречают на передовой, неся в сердцах память о ветеранах и продолжают сражаться с неонацистами, — подчеркнул заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов.