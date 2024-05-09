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Кубанские казаки стали почетными гостями Парада Победы в Москве

Среди них — участники спецоперации.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

Представители Кубанского казачьего войска стали почетными гостями Парада Победы, который прошел 9 мая в Москве. Казачью делегацию составили ветераны боевых действий и участники спецоперации из разных муниципалитетов края, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Среди почетных гостей парада: ветеран-афганец Олег Николаев, который участвовал в боях под Красным Лиманом, награжден медалью «За Отвагу»; участник спецоперации в ДНР Александр Рогов; кавалеры орденов Мужества, бойцы добровольческих отрядов Кубанского казачьего войска Вячеслав Пашанов и Евгений Жвакин.

— Кубанские казаки внесли большой вклад в борьбу с немецко-фашистскими оккупантами. Сейчас Россия и казачество продолжает славный род Героев. Дело дедов и прадедов — солдат, офицеров, партизан — живет. 79-ю годовщину Победы многие казаки-добровольцы встречают на передовой, неся в сердцах память о ветеранах и продолжают сражаться с неонацистами, — подчеркнул заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов.