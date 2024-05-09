В Крыму прошли концерты во дворах ветеранов

«Дорогие наши, вы — главные герои сегодняшнего праздника и этот день мы, прежде всего, хотим разделить с вами, — обратилась ко всем ветеранам мэр Ялты Янина Пвленко. — Песни военных лет, как признаются ветераны, для них до сих пор самые любимые, а душевное исполнение поднимает настроение и вызывает улыбку! А видеть вас чуточку счастливее — наша главная задача».