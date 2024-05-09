В Крыму прошли концерты во дворах ветеранов

В Керчи персональным концертом духового оркестра, исполнившего вечно неувядающие песни военных лет, поздравили Павла Стороженко. В ответ ветеран пожелал всем горячей любви.
В Симферополе духовой оркестр играл под окнами Нинеля Ивановича Солопова, сражавшегося с фашистами с марта 1943 года. В марте 1944 года Нинель Иванович стал командиром взвода пулеметной роты бригады внутренних войск НКВД. Ветерана поздравили бойцы Росгвардии и кадеты.
«Дорогие наши, вы — главные герои сегодняшнего праздника и этот день мы, прежде всего, хотим разделить с вами, — обратилась ко всем ветеранам мэр Ялты Янина Пвленко. — Песни военных лет, как признаются ветераны, для них до сих пор самые любимые, а душевное исполнение поднимает настроение и вызывает улыбку! А видеть вас чуточку счастливее — наша главная задача».
Жители крымского курорта 9 мая украсили знаменитую аллею художников Ялты портретами своих фронтовиков. И хотя в Крыму в этом году не было шествия Бессмертного полка, портреты ветеранов сегодня повсюду — в окнах домов, на стеклах машин, в витринах магазинов, на аллее художников.