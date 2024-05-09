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Роспотребнадзор рассказал о самых опасных по клещам районах Прикамья

Этой весной уже более трех тысяч пермяков пожаловались на присосавшихся кровопийц.

Источник: РИА "Новости"

Второй месяц, как в Пермском крае идет сезон клещевой активности. Сотрудники Роспотребнадзора сообщили свежую статистику по пострадавшим от укусов клещей.

Всего в медицинские лаборатории с жалобами на присосавшихся членистоногих обратились 3 130 человек, в этом списке 884 ребенка.

Назвали эпидемиологи и самые опасные районы по количеству присасывания клещей, это Добрянский ГО, Пермский МР, Карагайский МО, Ильинский МО, Краснокамский ГО и Оханский ГО.

Чуть меньше половины всех снятых клещей — 43,6% — были заражены клещевым боррелиозом, 2,1% — моноцитарным эрлихиозом человека, 2,3% — гранулоцитарным анаплазмозом человека и 1,2% — клещевым вирусным энцефалитом.

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