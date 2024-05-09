«Выстрел Памяти» 9 мая прогремел на Мамаевом кургане в Волгограде

Память защитников Сталинграда почтили «Выстрелом Памяти» 9 мая. Пушечный залп в честь 79-й годовщины Великой Победы был дан ровно в 12 часов дня на южном склоне Мамаева кургана Волгограда. По традиции орудия времен Великой Отечественной войны установили на специально оборудованной площадке. Выстрел произвели из 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3 образца 1942 года. Такие орудия непосредственно принимали участие в боях, их можно увидеть в качестве экспонатов в музее-панораме «Сталинградская битва».