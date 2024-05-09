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Продавцы и покупатели не понесут убытков: в Wildberries рассказали, что будут делать после пожара в Челябинске

Wildberries повторит заказы покупателей после пожара на челябинском ПВЗ.

Источник: Комсомольская правда

Представители Wildberries заявили, что продавцам компенсируют стоимость сгоревших при пожаре товаров в Челябинске. Покупатели тоже не понесут убытков. Об этом заявили в пресс-службе компании.

— Wildberries повторит заказы покупателей на поврежденные товары и проинформирует клиентов, в каком пункте выдачи они смогут забрать свои заказы, — отметили в Wildberries.

Если же аналогов товара не будет, то покупателям вернут деньги. Им придет уведомление в личном кабинете об отмене заказа.

Напомним, пожар произошел утром 9 мая в пункте выдачи на Краснопольском проспекте, 5е. В тушении огня от МЧС принимали участие три единицы техники и девять человек личного состава. Никто не пострадал.

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