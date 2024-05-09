Продавцы и покупатели не понесут убытков: в Wildberries рассказали, что будут делать после пожара в Челябинске

Представители Wildberries заявили, что продавцам компенсируют стоимость сгоревших при пожаре товаров в Челябинске. Покупатели тоже не понесут убытков. Об этом заявили в пресс-службе компании.
— Wildberries повторит заказы покупателей на поврежденные товары и проинформирует клиентов, в каком пункте выдачи они смогут забрать свои заказы, — отметили в Wildberries.
Если же аналогов товара не будет, то покупателям вернут деньги. Им придет уведомление в личном кабинете об отмене заказа.
Напомним, пожар произошел утром 9 мая в пункте выдачи на Краснопольском проспекте, 5е. В тушении огня от МЧС принимали участие три единицы техники и девять человек личного состава. Никто не пострадал.