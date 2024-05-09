Веревочный парк в Воронежском заповеднике временно приостановил работу

В Воронежском заповеднике временно не работает веревочный парк «Ежкины дорожки». Об этом предупредили в учреждении 8 мая.
Он не функционирует из-за неблагоприятных погодных условий. Работа парка возобновится с 14 мая.
Также в заповеднике напомнили, что при ветре более 10 м/с закрывается также экотропа «Черепахинская».
Ранее синоптики дали актуальный прогноз на выходные дни. До понедельника они прогнозируют ветер до 17 м/с. Кроме того, в регионе действует оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков.