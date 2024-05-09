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Веревочный парк в Воронежском заповеднике временно приостановил работу

На него невозможно попасть из-за ветра.

Сейчас в Ричмонде: +22° 2 м/с 73% 751 мм рт. ст. +23°
Источник: Фото воронежского заповедника

В Воронежском заповеднике временно не работает веревочный парк «Ежкины дорожки». Об этом предупредили в учреждении 8 мая.

Он не функционирует из-за неблагоприятных погодных условий. Работа парка возобновится с 14 мая.

Также в заповеднике напомнили, что при ветре более 10 м/с закрывается также экотропа «Черепахинская».

Ранее синоптики дали актуальный прогноз на выходные дни. До понедельника они прогнозируют ветер до 17 м/с. Кроме того, в регионе действует оранжевый уровень погодной опасности из-за заморозков.