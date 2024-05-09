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Тысячи красноярцев посетили концерт в День Победы

Творческие коллективы Красноярского края представили свои лучшие номера на большом концерте, который посвящен 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: Наш Красноярский край

На Театральной площади около работающих фонтанов тысячи красноярцев вместе с артистами исполнили песни военных лет.

А танцевальные ансамбли представили свои номера, связанные с Великой Победой.

Среди коллективов, которые завершали мероприятия Дня Победы в Красноярске, были уже легендарные для региона группа «Яхонт» и ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко.

Также на сцену выходили юные артисты из инклюзивной студии «Право на счастье».

На концерт пришли тысячи красноярцев. Впервые в 2024 году столько человек собрались на Театральной площади.