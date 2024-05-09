Тысячи красноярцев посетили концерт в День Победы

На Театральной площади около работающих фонтанов тысячи красноярцев вместе с артистами исполнили песни военных лет.
А танцевальные ансамбли представили свои номера, связанные с Великой Победой.
Среди коллективов, которые завершали мероприятия Дня Победы в Красноярске, были уже легендарные для региона группа «Яхонт» и ансамбль танца Сибири имени Михаила Годенко.
Также на сцену выходили юные артисты из инклюзивной студии «Право на счастье».
На концерт пришли тысячи красноярцев. Впервые в 2024 году столько человек собрались на Театральной площади.