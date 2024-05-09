В Волгоград прибыл туристический поезд «Победа»

«Мне уже много лет, и я всю свою жизнь мечтала побывать в Волгограде и именно в День Победы, — рассказывает москвичка Светлана Рябова. — Я хотела сама почувствовать эту торжественную атмосферу и отдать дань памяти погибшим воинам на Мамаевом кургане. В следующем году планирую привезти на таком же туристическом поезде всю свою семью. В этот раз у нас, к сожалению, не получилось, но я все увиденное фотографирую и отправляю в режиме реального времени!».