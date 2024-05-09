В Волгоград прибыл туристический поезд «Победа»

Своими глазами.
Проект «Поезд Победы 9 Мая» стал уже традиционным и проводится ежегодно. В этом году пассажирами этого необычного поезда стали люди самых разных возрастов, в том числе родители с детьми.
«Мне уже много лет, и я всю свою жизнь мечтала побывать в Волгограде и именно в День Победы, — рассказывает москвичка Светлана Рябова. — Я хотела сама почувствовать эту торжественную атмосферу и отдать дань памяти погибшим воинам на Мамаевом кургане. В следующем году планирую привезти на таком же туристическом поезде всю свою семью. В этот раз у нас, к сожалению, не получилось, но я все увиденное фотографирую и отправляю в режиме реального времени!».
Историческая экскурсия началась, по сути, еще в поезде: во время путешествия пассажиры приняли участие в интерактивной программе, в течение всего пути их сопровождали песни военных лет, рассказы и тематические мероприятия. А на перроне железнодорожного вокзала Волгоград-I участников акции встретил казачий ансамбль.
«Волгоград — одна из столиц Великой Победы, город, где начался коренной перелом в Великой Отечественной войне. Мы хотим посмотреть его памятники и заодно навестить наших родственников. Мы с мужем и двумя дочерьми в Волгограде впервые, нам все интересно», — призналась Татьяна Шикерина из села Ворша Собинского района Владимирской области.
А Инна Кувшинчикова и ее четверо детей — Кирилл, Марк, Настя и Катя — из Подмосковья. И в Волгограде они тоже впервые.
«Увидеть своими глазами Родину-мать — это наша мечта, — говорит Инна. — Хочу показать этот грандиозный монумент детям. У меня двое школьников, которые по истории уже проходили Сталинградскую битву, но этого, я считаю, недостаточно. Нужно самому побывать в легендарном городе-герое на Волге».
Прикоснуться к истории.
Волгоградские волонтеры и профильные специалисты подготовили информацию о главных достопримечательностях областного центра и всего региона.
«Мы встречаем и сопровождаем туристов, предоставляем им карты города, где указаны все достопримечательности, отвечаем на вопросы на информационной стойке, — объясняет волонтер туристско-информационного центра Волгоградской области Софья Осипова. — Мы — будущие экскурсоводы, и для нас это хороший опыт».
Коллега Софьи — волонтер Лолита Агаркова добавляет, что они составляют маршруты для туристов, подсказывают им, куда лучше съездить, ориентируют по ценам на билеты в учреждения культуры, на теплоходы.
Во время однодневного тура гости города-героя познакомятся с историей Сталинградской битвы, посетят знаковые места Волгограда: музей-панораму «Сталинградская битва», мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, музей «Память», ЦУМ.
«Экскурсионные программы ежегодно совершенствуются, — утверждает директор Волгоградского туристического объединения Игорь Дрегваль. — В этом году туристов — участников акции — ожидает более углубленная и разнообразная обзорная экскурсия. Они посетят все праздничные мероприятия, включая салют, и успеют на поезд, который отправится в 23.40».
По словам начальника отдела ТИЦ Волгоградской области Анатолия Рощина, пассажиров поезда «Победа» ожидает еще один сюрприз — для них организован мастер-класс «Сирень Победы», а сирень, как известно, — один из главных символов праздника 9 Мая.
Напомним, Волгоградская область предлагает путешественникам более 40 патриотических маршрутов, а всего в регионе действует 285 тематических туров. В их числе — детские и семейные программы, однодневные и многодневные варианты, самостоятельные поездки или экскурсии в составе тургрупп. С начала 2024 года область на туристических поездах посетили более 10 тыс. жителей разных регионов РФ. Губернатор Андрей Бочаров обозначил туризм как одно из перспективных направлений развития региональной экономики. Для реализации туристического потенциала в Волгоградской области активно развивается инфраструктура, в том числе благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».