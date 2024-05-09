В Перми участница Парада Победы маршировала в одной туфле

«Туфли не были велики. Просто как только мы пошли торжественным маршем, мне на ногу наступила сзади идущая девушка. Это произошло около трибун. На туфлях была резинка, а под ней (как раз чтобы такого не произошло) ещё несколько витков скотча. Но, видимо, сзади идущая коллега так хорошо чеканила шаг, что это не помогло. Я почувствовала, что туфля упала, но не подала вида и пошла дальше», — рассказала perm.aif.ru заместитель начальника отдела кадров, воспитательной и социальной работы с личным составом Управления по конвоированию ГУФСИН России по Пермскому краю, майор внутренней службы Екатерина Хлебникова.