В Перми участница Парада Победы маршировала в одной туфле

Участница Парада Победы Екатерина Хлебникова 9 мая маршировала по Октябрьской площади в одной туфле.
Вторую она потеряла из-за коллеги. Подробности истории perm.aif.ru рассказала сама девушка — она работает в Управлении по конвоированию ГУФСИН России по Пермскому краю.
«Туфли не были велики. Просто как только мы пошли торжественным маршем, мне на ногу наступила сзади идущая девушка. Это произошло около трибун. На туфлях была резинка, а под ней (как раз чтобы такого не произошло) ещё несколько витков скотча. Но, видимо, сзади идущая коллега так хорошо чеканила шаг, что это не помогло. Я почувствовала, что туфля упала, но не подала вида и пошла дальше», — рассказала perm.aif.ru заместитель начальника отдела кадров, воспитательной и социальной работы с личным составом Управления по конвоированию ГУФСИН России по Пермскому краю, майор внутренней службы Екатерина Хлебникова.
По её словам, туфля лежала на площади недолго. Её подобрал 12-летний сын знакомой коллеги Екатерины. Обувь вернули хозяйке.
В пресс-службе ведомства perm.aif.ru сообщили, что руководитель решил наградить Екатерину за самоотверженность.