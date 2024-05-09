Певец Алексей Гоман представил новую песню на концерте в Перми 9 мая.

Исполнитель стал приглашённым артистом на концерте, посвящённом празднованию Дня Победы. Он вышел на сцену перед Театром-Театром в 19:15. Сначала он исполнил уже известные поклонникам композиции, а затем спел новую песню, признавшись, что пермяки первыми услышат её.