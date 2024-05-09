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Певец Алексей Гоман представил новую песню на концерте в Перми 9 мая

Он впервые исполнил её перед зрителями.

Источник: Аргументы и факты

Певец Алексей Гоман представил новую песню на концерте в Перми 9 мая.

Исполнитель стал приглашённым артистом на концерте, посвящённом празднованию Дня Победы. Он вышел на сцену перед Театром-Театром в 19:15. Сначала он исполнил уже известные поклонникам композиции, а затем спел новую песню, признавшись, что пермяки первыми услышат её.

«Сейчас я спою песню, которую не исполнял на людях», — сказал Алексей Гоман.

Он исполнил песню «Нравится, нравится, нравится». Пермские зрители тепло приняли премьеру, подарив певцу аплодисменты.

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