Дожди и ветер: какой будет погода в Казахстане 10 мая

В Карагандинской, Улытауской, пустынных районах Туркестанской областей, на юге Абайской области сохраняется пожарная опасность. Также на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, на юге Актюбинской и на западе Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, временами дождь. Температура ночью +12+14, днем +17+19 по Цельсию.
Алматы: Переменная облачность, днем дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Температура ночью +15+17, днем +24+26.
Шымкент: Переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура ночью +15+17, днем +20+22.