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Дожди и ветер: какой будет погода в Казахстане 10 мая

АЛМАТЫ, 9 мая — Sputnik. На большей части территории Казахстана синоптики ожидают дожди с грозами, на северо-западе сильные дожди. На крайнем севере и востоке — погода без осадков. В целом по стране ожидается усиление ветра.

Сейчас в Ричмонде: +23° 3 м/с 69% 750 мм рт. ст. +23°
Источник: Sputnik.kz

В Карагандинской, Улытауской, пустынных районах Туркестанской областей, на юге Абайской области сохраняется пожарная опасность. Также на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, на юге Актюбинской и на западе Кызылординской области сохраняется высокая пожарная опасность.

Погода в мегаполисах

Астана: переменная облачность, временами дождь. Температура ночью +12+14, днем +17+19 по Цельсию.

Алматы: Переменная облачность, днем дождь, временами сильный дождь, гроза, град. Температура ночью +15+17, днем +24+26.

Шымкент: Переменная облачность, временами дождь, гроза. Температура ночью +15+17, днем +20+22.