В День Победы на выставке «Россия» прошел фестиваль духовой музыки «Фанфары Победы — 2024»

«Детские и молодежные духовые оркестры из пяти регионов России, хоры, танцевальные ансамбли и солисты исполнили композиции о Великой Отечественной войне, вальсы и марши, лирические и патриотические произведения, песни о Москве, а также вместе с другими артистами приняли участие в массовом исполнении песни Давида Тухманова “День Победы”, — говорится в сообщении.