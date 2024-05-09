В День Победы на выставке «Россия» прошел фестиваль духовой музыки «Фанфары Победы — 2024»

«Детские и молодежные духовые оркестры из пяти регионов России, хоры, танцевальные ансамбли и солисты исполнили композиции о Великой Отечественной войне, вальсы и марши, лирические и патриотические произведения, песни о Москве, а также вместе с другими артистами приняли участие в массовом исполнении песни Давида Тухманова “День Победы”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в фестивале приняли участие более 600 музыкантов, среди которых музыканты из Москвы, Владимирской, Ярославской, Калужской и Рязанской областей. Оркестры прошли музыкальным шествием по территории выставки. Под аккомпанемент сводного духового оркестра фестиваля посетители выставки-форума «Россия» и ВДНХ приняли участие в танцевальной акции.
«Торжественное звучание оркестров — знак благодарности и уважения к ветеранам, к тем, кто защищал и сегодня защищает нашу Родину», — сказал президент Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова», заслуженный деятель искусств РФ, гендиректор музея музыки Михаил Брызгалов.
Фестиваль является совместным проектом Ассоциации «Духовое общество имени Валерия Халилова», РНММ, АНО «Дирекция выставки достижений “Россия”, осуществляется при поддержке Минкультуры РФ и Департамента культуры города Москвы.