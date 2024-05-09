День Победы в Минске: забег отважных, боевая рогатка и много гостей

«Лимит участников в этом году у нас — тысяча человек. После объявления начала забега слоты были разобраны в течение четырех часов… А праздник Дня Победы для меня самый долгожданный и священный. Это и семейный праздник. Нужно помнить тот подвиг, который совершил наш советский народ. Должны знать это (люди — Sputnik) и передавать из поколения в поколение», — поделился он с корреспондентом Sputnik.