День Победы в Минске: забег отважных, боевая рогатка и много гостей

Советские флаги, белорусские и российские можно было увидеть на входе в Парк Победы. Здесь собрались минчане и гости столицы, в том числе из-за рубежа, на небольшой концерт.
Забег отважных
В самом парке организовали традиционный «Забег отважных». Это не просто кросс, а настоящая приключенческая «гонка». Нужно было пробежать по полосе препятствий, проползти под двумя БТРами, через лабиринт и так далее. Для детей, в зависимости от возраста, дистанция — 400 или 1400 метров. Для взрослых — 2400.
Все выкладываются по полной. Вот из-под бронемашины выползает женщина вся «в мыле». Кажется, вот-вот упадет. «Мама, давай!» — подбадривают дети. Ничего не поделаешь, надо держать марку, и она ныряет под следующий БТР. Финиш рядом, и там всех отважных, дошедших до конца, ждут медали.
За бегущими наблюдает глава Белорусской федерации легкой атлетики, чемпиона мира по метанию молота Иван Тихон. Это основной организатор забега.
«Лимит участников в этом году у нас — тысяча человек. После объявления начала забега слоты были разобраны в течение четырех часов… А праздник Дня Победы для меня самый долгожданный и священный. Это и семейный праздник. Нужно помнить тот подвиг, который совершил наш советский народ. Должны знать это (люди — Sputnik) и передавать из поколения в поколение», — поделился он с корреспондентом Sputnik.
Гостья из Якутии.
Недалеко от парка финишировал автопробег, который приурочен ко Дню Победы. Среди современных машин есть и ретро-экземпляр. Конечно, это та самая ГАЗ-М-20 «Победа», которую начали производить вскоре после войны в Горьком (сейчас — Нижний Новгород).
Участники пробега выстроились в пешую колонну, чтобы возложить цветы к стеле «Минск — город-герой». Среди них есть и белорусы, и гости с российской символикой. Одна из участниц, Влада, приехала из Якутии.
«Я часто принимаю участие в автопробегах в Беларуси. Сегодня тоже проехались по городу-герою Минску. Очень положительные впечатления. Все машут, когда ты едешь: и дети, и взрослые», — рассказала она.
Из рогатки огонь!
Переходим к следующей площадке. На лужайке у Дворца спорта расположился «военный городок». Парень в форме воина Красной Армии ест современную шаурму, остальные стоят в очереди за кашей.
Много желающих и поучаствовать в конкурсах, за которые дают баллы — ставят печати в «книжки красноармейцев». Баллы можно обменять на призы, а заработать их можно, если хорошо ползаешь по-пластунски, узнаешь по силуэтам немецкие танки и самолеты. Есть и «станция», где надо поразить большие мишени из огромной боевой рогатки. Рядом с ней стоит пояснительная табличка «Артиллерия».
Фото на память
Рядом развернули свои стенды военные реконструкторы. Можно подержать в руках винтовки, реплики полевых книжек, ППШ и другое. Китайские студенты, пришедшие на праздник, в восторге и, кажется, хотят сфотографироваться сразу со всем, что есть.
Местные не отстают. «Сфоткай меня с автоматом!» — просит парень старшую сестру. Направляет ствол прямо в ее смартфон. «Ну что ты? Давай еще сестру застрели», — недовольна девушка.
Среди самых маленьких популярной оказалась тачанка с солидным пулеметом. Все малыши по очереди фотографируется. Подводит ребенка и мужчина в камуфляже с российским шевроном. Его зовут Андрей, он из Великих Лук.
«Мы приехали из России. Вообще сюда очень часто приезжаем. Всегда здесь нравится», — сказал он.
Для кого-то 9 Мая — выходной, а вот реконструкторы, которые помогают организовать праздник, в этот день работают.
«Мы здесь волонтерим. Праздник Победы — для нас не пустое слово. Сейчас по-разному к нему относятся… Но, если без пафосных слов, то память сохранять всегда надо. У нас здесь можно и развлечься, сфотографировавшись, а одновременно почерпнуть что-то новое из истории», — поделился реконструктор Артем Быков.
Чуть подальше от городка — концертная площадка и торговые ряды с шашлыками и прочими вкусностями. Если в других локациях нет КПП, а просто ходят усиленные патрули, то здесь на входе досмотр.
Несмотря на то, что нужно отстоять очередь в КПП, основная масса людей идет именно сюда. Здесь и концертная программа посолиднее, и запах шашлыков манит.
В общем, гулянья продолжаются. На вечер, как всегда, запланирован праздничный салют. Его можно будет увидеть почти во всех районах Минска. Запуск произведут из шести точек: парка имени Уго Чавеса, набережной в Дроздах, Нацбиблиотеки, парка имени Янки Купалы, парка Павлова и у «Чижовка-Арены».