В Магнитогорске показали самую длинную георгиевскую ленту

— Рекорд, который планируется побить, самая длинная георгиевская лента. И новый рекорд, который планируется установить — это наибольшая площадь георгиевской ленты. Будет измерена ширина ленты и ее длина. Это очень значимое мероприятие, тем более, в день 79-й годовщины Победы в ВОВ. Столько людей принимают участие в этом событии, — рассказал основатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.