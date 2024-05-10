В Магнитогорске показали самую длинную георгиевскую ленту

В день Победы в Магнитогорске растянули самую длинную в России георгиевскую ленту. Как сообщили в Общественной плате Магнитогорска, для фиксации результата приехали специалисты «Книги рекордов России», которые замерили полученный результат и запротоколировали два новых рекорда: «Самая длинная георгиевская лента в России» и «Самая большая площадь георгиевской ленты в России».
— Рекорд, который планируется побить, самая длинная георгиевская лента. И новый рекорд, который планируется установить — это наибольшая площадь георгиевской ленты. Будет измерена ширина ленты и ее длина. Это очень значимое мероприятие, тем более, в день 79-й годовщины Победы в ВОВ. Столько людей принимают участие в этом событии, — рассказал основатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.
Площадь георгиевской ленты составила 4235 кв. м, длина 596 м, ширина — 7,1 м.