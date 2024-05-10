Хоть работу бросай: Пятница в Молдове будет немного прохладнее, но вполне комфортной

По прогнозам синоптиков, в Кишинёве в пятницу, 10 мая температура воздуха прогреется до 21−22 градусов, ночью температурные показатели снизятся до 6−10 градусов тепла.
Ветер — 9 км/ч, максимальные порывы — 22 км/ч.
Вероятность дождя 1%, это означает, что осадков не будет.
Облачность — 21%, то есть, в основном солнечно, но облака периодически будут проплывать.
На юге Молдовы почти то же самое: 21 днём, ночью 6−10 градусов тепла, переменная облачность, дожди не ожидаются.
На севере республики днём 21, ночью температура воздуха может опуститься 6 градусов. Переменная облачность, скорость ветра 18 км/час.