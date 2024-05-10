По прогнозу 10 мая в Башкирии будет особенно холодным днем.

Предполагается, что особенно холодным днем станет 10 мая — ночью в большинстве районов возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы −1,-6°, днем потеплеет до +4,+9°. 11 мая температура воздуха незначительно повысится ночью до 0,+5°, местами сохранятся заморозки до −5°, днем до +8,+13°. Местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер в республике в эти дни ожидается порывистым, местами до сильного, скоростью до 15−20 м/с.