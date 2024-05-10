Память ташкентцев о Великой войне. Как жители столицы чтут героическое прошлое страны

В свою очередь нынешний Ташкент прочно связан с Великой Отечественной войной 1941−1945 годов десятками и сотнями ниточками памяти. Так, многие объекты в столице были названы в честь героев войны. Кроме того, в те годы испытаний сюда были эвакуированы производственные предприятия, научные институты, театры, высшие учебные заведения, которые и по сей день работают в столице. А еще в Ташкент приехали многие знаменитости той поры, что сыграло свою большую роль в расцвете искусства и культуры Узбекистана.
Прочные узы памяти
Сегодня узбекистанцы чтут память о трагических событиях того времени. В стране существуют музеи ВОВ, залы Победы, огромные парки в каждой области, где стоит военная техника тех лет — танки, машины, самолеты…
После независимости делались попытки вытеснить события Великой Отечественной войны из исторической памяти народа. Однако в последние несколько лет все изменилось. По инициативе Шавката Мирзиёева в Ташкенте был создан Парк Победы. А на его территории возведен Музей Славы, посвященный истории участия Узбекистана в Великой войне. Перед специалистами была поставлена задача изучения неизвестных страниц истории ВОВ, чтобы сделать их достоянием общественности. По всей стране бережно реставрируются памятники и многие другие объекты, связанные с войной.
В материале корреспондент Podrobno.uz вспомнил те из них, которые находятся в Ташкенте и до сих пор напоминают жителям и гостям о том непростом времени. Часть наименований по стечению обстоятельств ушли в историю, но несмотря на это, все равно присутствуют в обиходе горожан. Это свидетельство того, что память народа о подвиге героев и событиях Великой Отечественной войны живет.
В те годы Узбекистан принял около 1,5 миллиона человек, эвакуированных и раненных, в том числе 250 тысяч детей из прифронтовых районов и блокадного Ленинграда. На весь Советский Союз стали известны имя Антонины Павловны Хлебушкиной, организовавшей прием детей и распределение их по детским домам, и семья кузнеца Шаахмеда Шамахмудова, усыновившая 15 сирот. Сегодня памятник кузнецу украшает площадь Дружбы народов в столице.
В военное время 214 тысяч узбекских солдат и офицеров были награждены боевыми орденами и медалями, в том числе наградами Польши, Венгрии, Франции, Италии и других стран, из них 301 — удостоены звания Героя Советского Союза, 70 — ордена «Славы» трех степеней, их подвиги стали для нас самыми яркими страницами летописи Великой Победы.
С каждым годом число тех, кто пережил ужасы войны, неумолимо уменьшается. В 2023 году в Узбекистане было всего 174 ветерана, а сегодня их число сократилось до 112. Эти цифры несут в себе глубокий смысл: они напоминают нам о необходимости беречь и уважать последних свидетелей исторических событий, определивших судьбы миллионов.
Ежегодно ветераны могут посещать на бесплатной основе санатории. Все они получают надбавки к пенсии, компенсации за ЖКУ и деньги на одежду и продукты. В этом году каждому участнику и инвалиду ВОВ выплачено единоразовое пособие в размере 20 миллионов сумов..
Улицы и махалли героев
Сегодня многие ташкентские улицы и районы носят названия в честь своих уроженцев — героев войны, и даже те, которые по разным причинам были переименованы, все равно сохранили свои прежние названия среди горожан, особенно старшего поколения, которые называют их по-старинке.
Дольше всех «держится» улица Ивлиева, названная в честь Героя Советского Союза летчика, командира эскадрильи. В январе 1945 года Юрий Ивлиев направил свой горящий самолет на скопление гитлеровских солдат. Улицу переименовали в «Кичик Миробод», но ташкентцы по-прежнему называют ее именем героя.
«Когда я был помоложе, мне часто приходилось проезжать на автобусе остановку в Ташкенте, где кондукторы и водители объявляли — “улица Ивлева”, именно в таком чуть исковерканном виде. Потом, когда узнал чье это имя, был просто потрясен подвигом нашего юного земляка в годы Великой Отечественной войны», — рассказал Борис Бабаев, известный журналист, старожил столицы.
По его словам, сейчас эта улица изменилась до неузнаваемости. Крутые бутики и великолепные отели, шикарные машины, стоящие вдоль дороги. Но, как признался Бабаев, гуляя как-то по этой улице, после магазинов и гостиниц на одном из новых домов он увидел табличку «Ивлиева кучаси». Причем строение нестарое и надпись новенькая, так что это не случайность, это позиция, уверен собеседник.
Другая улица в Ташкенте была названа в честь жившего на ней гвардии капитана Героя Советского Союза Виктора Малясова, погибшего в Польше в 1944 году. На доме № 3 по бывшей улице Малясова, где он жил, и на здании школы № 43, где он учился, были установлены мемориальные доски. Сейчас улице Малясова вернули прежнее название — «Ниязбекская». Несмотря на это, народ не забыл своего героя и пользуется старым названием.
Сабир-Рахимовский район и станцию метро имени Героя Советского Союза Сабира Рахимова переименовали в Алмазар. Про район, может, и забыли, но станцию метро почти все называют по-прежнему. Генерал был похоронен в парке имени Кафанова, в годы независимости останки Сабира Рахимова перенесены на кладбище «Братские могилы».
Но зато монумент генералу сейчас стоит в Парке Победы. Там установлена скульптурная композиция «Вечный подвиг» (Мангу жасорат). Этот монумент посвящен не только Сабиру Рахимову, но и всем воинам-узбекистанцам, участникам войны. Кроме того, в парке в честь каждого Героя Советского Союза посажено дерево и установлена мраморная плита с его именем (301 имя).
Еще одна знаменитая «улица генерала Петрова» в Ташкенте, названная в честь Героя Советского Союза, генерала Ивана Ефимовича Петрова, командующего фронтами Великой Отечественной, а также Туркестанским военным округом была переименована. Теперь она носит название «Паркентская», которое так и не прижилось среди горожан.
После войны в каждой махалле были установлены обелиски с павшими в сражении солдатами, которые ушли отсюда на фронт. К сожалению, не все памятники сохранились, но большинство из них заботливо поддерживаются жителями. Старый обелиск, памятный многим, стоял на улице Алмазар на месте нынешнего Tashkent City, но в связи со строительством его бережно перенесли на место нового проживания жителей в районе бывшего Шумиловского городка. Памятники павшим воинам стоят во многих школах, например, в 64-й и 43-й.
Имена всех воинов, ушедших на фронт из Узбекистана, можно увидеть на Аллее памяти около Вечного огня на площади Мустакиллик. На латунных листах выбиты имена и сгруппированы по областям Узбекистана.
Ташкент держал тыл
По воспоминаниям самих ташкентцев, во время войны в городе продолжалось строительство культурных и жилых сооружений. Так, в 1943 году был открыт Музыкально-драматический театр имени Мукими, построен красивый жилой дом на углу улиц Нукусской и Тараса Шевченко.
По словам историка и краеведа Бориса Голендера, Большой театр имени Навои начали строить в 1940-е годы, в 1942 году работы были прерваны, но в 1943-м стройка была возобновлена. В строительстве здания театра участвовали трудмобилизованные советские корейцы, на заключительном этапе стройки участвовали депортированные в ноябре 1945 года в Ташкент японские военнопленные из Квантунской армии. Открытие театра состоялось в 1947 году.
В ту пору к 10 театрам Ташкента прибавилось еще 8, перебазированных из других городов Союза, в том числе Московский театр Революции, Киевский театр имени Франко и другие.
Еще один интересный факт: в основном промышленность Ташкента составляли эвакуированные во время войны предприятия. Всего в Узбекистан было эвакуировано 104 крупных предприятия, из них в Ташкент — Химкинский авиазавод (ТАПОиЧ), «Ростсельмаш» (Ташсельмаш), завод «Красный Аксай» («Узбексельмаш»), «Электрокабель», московский «Подъемник», завод торфяного оборудования («Экскаваторный завод»).
Из Ленинграда была эвакуирована ниточная фабрика. За три месяца она была размещена на территории Ташкентского текстильного комбината и в октябре 1941 года начала выдавать продукцию. В годы Великой Отечественной войны это была единственная на всю страну фабрика, снабжавшая фронт и тыл нитками.
Кроме того, в Узбекистан был эвакуирован целый ряд высших учебных заведений. Среди них Ленинградская государственная консерватория, Ленинградский политехнический институт, Ленинградский электротехнический институт имени В. И. Ульянова-Ленина. Профессорско-преподавательский состав Ленинградской консерватории внес огромный вклад в развитие музыкального искусства Узбекистана и сыграл важную роль в становлении Ташкентской государственной консерватории.
«В годы войны с учетом того, что Минск и Киев были оккупированы и оказались на немецкой стороне, а Ленинград оказался в блокаде, Ташкент фактически стал вторым городом страны, то есть по той мощи, которая сюда была эвакуирована — промышленная, научная, культурная, база учебных заведений. Наша столица была становым городом, потому что Ташкент в значительной степени взял на себя нагрузку держать тыл. Сюда переехали огромные производственные мощности. Поэтому нам в наследство достался и Авиационный завод, и ряд других значимых предприятий», — рассказал историк, культуролог и издатель Алексей Арапов.
При этом собеседник отметил, что и после войны, еще примерно 5−10 лет, Ташкент оставался вторым городом, пока восстанавливались Киев, Минск и Ленинград. По мнению Арапова, тот вклад, который внес Ташкент в Победу, до сих пор недооценен, потому что город был по праву фундаментальной тыловой опорой. Ташкент принял не только промышленные предприятия, но и семьи, города, здесь было расположено огромное число госпиталей. Он заслуживает, чтобы быть отмеченным как город Победы, считает эксперт.
В годы войны в Ташкенте жили и трудились известные композиторы, писатели, литературоведы, переводчики, эвакуированные из других городов. Среди представителей творческой интеллигенции, эвакуированных в узбекскую столицу, были Анна Ахматова, Алексей Толстой, Константин Симонов, Корней Чуковский, Всеволод Иванов, Надежда Мандельштам, Елена Булгакова, Николай Погодин, Владимир Луговской, Фаина Раневская, сын Марины Цветаевой Георгий Эфрон и многие другие.
«Фильм “Два бойца” был снят в 1943 году на Ташкентской киностудии. Здесь тогда работали ведущие актеры, режиссеры, операторы — именно сюда в годы Великой Отечественной войны были эвакуированы основные силы советского кинопроизводства», — добавил Арапов.
Узбекистан свято чтит память народа о подвиге героев и событиях Великой Отечественной войны. Сегодняшняя политика государства направлена против искажения и фальсификации истории Второй мировой войны, правительство и народ не допустят забвения преступлений нацизма и фашизма и повторения этих трагических событий уже в наши дни.
Как отметил Шавкат Мирзиёев в своем поздравлении по случаю 79-й годовщины Великой Победы, в этот знаменательный день мы отдаем дань памяти нашим отцам и дедам, проявившим подлинный героизм в самой страшной войне в истории человечества и спасшим мир от фашизма, всем нашим мужественным и благородным соотечественникам, кто самоотверженно трудился в тылу и внес достойный вклад в обеспечение Победы.