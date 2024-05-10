Память ташкентцев о Великой войне. Как жители столицы чтут героическое прошлое страны

В материале корреспондент Podrobno.uz вспомнил те из них, которые находятся в Ташкенте и до сих пор напоминают жителям и гостям о том непростом времени. Часть наименований по стечению обстоятельств ушли в историю, но несмотря на это, все равно присутствуют в обиходе горожан. Это свидетельство того, что память народа о подвиге героев и событиях Великой Отечественной войны живет.