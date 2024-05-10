Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 10 мая

Что интересного произошло 10 мая
Cегодня отмечается День основания Российской книжной палаты. В начале прошлого века Россия переживала настоящий книжный бум. В 1917 году была создана первая Российская книжная палата, одной из основных ее задач была регистрация всей издаваемой печатной продукции в стране. В 1936 году этот орган переименовали во Всесоюзную книжную палату.
Ежегодно 10 мая в столице Азербайджана — Баку — проводится красивый неофициальный праздник, называемый Праздник цветов. Он начинается 10 мая, в день рождения Гейдара Алиева, и длится несколько дней.
Традиционно в этот день проходит выставка цветочных скульптур в парке имени Гейдара Алиева. Но первоначально местом проведения праздника был приморский бульвар, который является излюбленным местом отдыха бакинцев и гостей города.
10 мая в Кыргызстане отмечают День банковского работника, этот праздник учрежден правительством республики в 2003 году. Именно 10 мая 1993 года Кыргызстан ввел собственную национальную валюту — кыргызский сом. В феврале 2017 года Нацбанк страны утвердил символ сома — подчеркнутую букву «с» кириллицы.
Исторические события 10 мая в мире
1503-й — испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Каймановы острова;
1883-й — указом императора Александра III бело-сине-красные цвета были объявлены национальными цветами России;
1932-й — в Ленинграде завод «Коминтерн» выпустил первые 20 советских телевизоров;
1995-й — национальной валютой Таджикистана стал таджикский рубль;
2008-й — активизировался крупнейший вулкан Европы — Этна.
Исторические события 10 мая в Казахстане
1949-й — в Москве началась Декада казахской литературы и искусства;
2001-й — в Астане открыт памятник известному казахскому хану Кенесары Касымову;
2017-й — на Триумфальной арке «Мангилик ел» в Нур-Султане открыта смотровая площадка, оснащенная панорамными биноклями.
Дни рождения знаменитостей 10 мая в мире
В 1924 году родилась Юлия Друнина — советская поэтесса, киносценарист. Секретарь Союза писателей СССР и Союза писателей РСФСР. Народный депутат СССР;
в 1938 году родилась Марина Влади (Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова) — французская киноактриса и певица русского происхождения, супруга Владимира Высоцкого;
в 1956 году родился Владислав Листьев — российский журналист и телеведущий. Автор передач «Взгляд», «Тема», «Поле Чудес»;
в 1955 году родился Александр Друзь — советский и российский инженер, игрок интеллектуальных игр. Магистр клуба «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая сова», шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», трехкратный чемпион мира по спортивной версии ЧГК. Телеведущий.
в 1963 году родилась Оксана Пушкина — российская телеведущая, государственный и общественный деятель.
Кто родился 10 мая в Казахстане
В 1933 году родился Еренгаип Шайхутдинов — советский и казахский ученый, общественно-политический деятель, доктор химических наук, профессор, академик НАН РК, заслуженный деятель науки Казахской ССР;
в 1971 году родился Айдархан Кусаинов — советник председателя Национального банка Республики Казахстан;
в 1988 году родился Нуржан Нурланов — генеральный директор ТОО «КазМунайГаз-Аэро».
День смерти знаменитостей 10 мая в мире
В 1889 году умер Михаил Салтыков-Щедрин — писатель, журналист, классик русской литературы;
в 1981 году умер Одд Хассель — норвежский химик, лауреат Нобелевской премии (1969);
в 2008 году умер Борис Сморчков — советский и российский актер театра и кино. Известен телезрителям по фильму «Москва слезам не верит».
10 мая в православии
Сегодня православные верующие чтут память Апостола от 70-ти Симеона Иерусалимского и преподобного Стефана — игумена Печерского.
10 мая 2021 года — лунный день
Убывающая Луна в знаке зодиака «Телец». Это 29-й лунный день. Это самое благоприятное время для проведения разных финансовых операций и сделок. Также хорошо будут идти дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами.
День ангела (именины) 10 мая
Сегодня День ангела празднуют Анастасия, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей и Степан.