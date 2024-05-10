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Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 10 мая

Этот день является 130-м в григорианском календаре. До конца года остается 235 дней. Чем знаменит этот день, читайте в справке Sputnik.

Источник: Sputnik.kz

Что интересного произошло 10 мая

Cегодня отмечается День основания Российской книжной палаты. В начале прошлого века Россия переживала настоящий книжный бум. В 1917 году была создана первая Российская книжная палата, одной из основных ее задач была регистрация всей издаваемой печатной продукции в стране. В 1936 году этот орган переименовали во Всесоюзную книжную палату.

Ежегодно 10 мая в столице Азербайджана — Баку — проводится красивый неофициальный праздник, называемый Праздник цветов. Он начинается 10 мая, в день рождения Гейдара Алиева, и длится несколько дней.

Традиционно в этот день проходит выставка цветочных скульптур в парке имени Гейдара Алиева. Но первоначально местом проведения праздника был приморский бульвар, который является излюбленным местом отдыха бакинцев и гостей города.

10 мая в Кыргызстане отмечают День банковского работника, этот праздник учрежден правительством республики в 2003 году. Именно 10 мая 1993 года Кыргызстан ввел собственную национальную валюту — кыргызский сом. В феврале 2017 года Нацбанк страны утвердил символ сома — подчеркнутую букву «с» кириллицы.

Исторические события 10 мая в мире

1503-й — испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Каймановы острова;

1883-й — указом императора Александра III бело-сине-красные цвета были объявлены национальными цветами России;

1932-й — в Ленинграде завод «Коминтерн» выпустил первые 20 советских телевизоров;

1995-й — национальной валютой Таджикистана стал таджикский рубль;

2008-й — активизировался крупнейший вулкан Европы — Этна.

Исторические события 10 мая в Казахстане

1949-й — в Москве началась Декада казахской литературы и искусства;

2001-й — в Астане открыт памятник известному казахскому хану Кенесары Касымову;

2017-й — на Триумфальной арке «Мангилик ел» в Нур-Султане открыта смотровая площадка, оснащенная панорамными биноклями.

Дни рождения знаменитостей 10 мая в мире

В 1924 году родилась Юлия Друнина — советская поэтесса, киносценарист. Секретарь Союза писателей СССР и Союза писателей РСФСР. Народный депутат СССР;

в 1938 году родилась Марина Влади (Екатерина Марина Владимировна Полякова-Байдарова) — французская киноактриса и певица русского происхождения, супруга Владимира Высоцкого;

в 1956 году родился Владислав Листьев — российский журналист и телеведущий. Автор передач «Взгляд», «Тема», «Поле Чудес»;

в 1955 году родился Александр Друзь — советский и российский инженер, игрок интеллектуальных игр. Магистр клуба «Что? Где? Когда?», обладатель приза «Бриллиантовая сова», шестикратный обладатель приза «Хрустальная сова», трехкратный чемпион мира по спортивной версии ЧГК. Телеведущий.

в 1963 году родилась Оксана Пушкина — российская телеведущая, государственный и общественный деятель.

Кто родился 10 мая в Казахстане

В 1933 году родился Еренгаип Шайхутдинов — советский и казахский ученый, общественно-политический деятель, доктор химических наук, профессор, академик НАН РК, заслуженный деятель науки Казахской ССР;

в 1971 году родился Айдархан Кусаинов — советник председателя Национального банка Республики Казахстан;

в 1988 году родился Нуржан Нурланов — генеральный директор ТОО «КазМунайГаз-Аэро».

День смерти знаменитостей 10 мая в мире

В 1889 году умер Михаил Салтыков-Щедрин — писатель, журналист, классик русской литературы;

в 1981 году умер Одд Хассель — норвежский химик, лауреат Нобелевской премии (1969);

в 2008 году умер Борис Сморчков — советский и российский актер театра и кино. Известен телезрителям по фильму «Москва слезам не верит».

10 мая в православии

Сегодня православные верующие чтут память Апостола от 70-ти Симеона Иерусалимского и преподобного Стефана — игумена Печерского.

10 мая 2021 года — лунный день

Убывающая Луна в знаке зодиака «Телец». Это 29-й лунный день. Это самое благоприятное время для проведения разных финансовых операций и сделок. Также хорошо будут идти дела, связанные с недвижимостью и любыми другими имущественными вопросами.

День ангела (именины) 10 мая

Сегодня День ангела празднуют Анастасия, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей и Степан.