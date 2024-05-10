Какой сегодня праздник в мире и Казахстане: 10 мая

Cегодня отмечается День основания Российской книжной палаты. В начале прошлого века Россия переживала настоящий книжный бум. В 1917 году была создана первая Российская книжная палата, одной из основных ее задач была регистрация всей издаваемой печатной продукции в стране. В 1936 году этот орган переименовали во Всесоюзную книжную палату.