В Москве состоялся праздничный салют в честь Дня Победы

В течение 10 минут было произведено 30 залпов салюта, а вечернее небо столицы украсило свыше 9 тыс. фейерверочных изделий различных цветов более чем 50 видов. Как сообщили в Минобороны России, среди них — «Солнце», «Ассоль», «Облако», «Вега», «Сага», «Мальва», «Арина», «Хризантема», «Данко», «Олимпия», «Алиса», «Коррида», «Матрешка» и другие.