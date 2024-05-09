В Москве состоялся праздничный салют в честь Дня Победы

В течение 10 минут было произведено 30 залпов салюта, а вечернее небо столицы украсило свыше 9 тыс. фейерверочных изделий различных цветов более чем 50 видов. Как сообщили в Минобороны России, среди них — «Солнце», «Ассоль», «Облако», «Вега», «Сага», «Мальва», «Арина», «Хризантема», «Данко», «Олимпия», «Алиса», «Коррида», «Матрешка» и другие.
По данным ведомства, салют произвел отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Московского военного округа. Запуск фейерверков производился из 72 специальных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм.
Запуск фейерверков в 16 салютных точках в столице сопровождался 30 выстрелами из 18 артиллерийских орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. За высокую скорострельность, характерный звук выстрела солдаты вермахта называли это орудие «трещоткой». Пушка стоит в одном ряду с танком Т-34 и штурмовиком Ил-2 — символами Великой Победы.