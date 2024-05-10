30 залпов в честь Победы: В Петербурге отгремел праздничный салют

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Залпы запустили в небо 12 установок, всего их было 30 с интервалом в полминуты.
Горожане могли полюбоваться зрелищем со Стрелки Васильевского острова, Дворцовой набережной, смотровых площадок и крыш города. Увидеть салют также можно было с Биржевого, Литейного и Троицкого мостов.
Стоит отметить, что многие российские регионы отказались от салюта на День Победы. В списке, появившемся ранее в СМИ, находилось 54 города, включая Севастополь, Воронеж, Самару Рязань, Великий Новгород, Тверь и другие города. Это было сделано в целях обеспечения безопасности населения.