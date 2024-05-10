30 залпов в честь Победы: В Петербурге отгремел праздничный салют

Стоит отметить, что многие российские регионы отказались от салюта на День Победы. В списке, появившемся ранее в СМИ, находилось 54 города, включая Севастополь, Воронеж, Самару Рязань, Великий Новгород, Тверь и другие города. Это было сделано в целях обеспечения безопасности населения.