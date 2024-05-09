В Москве более 9 тыс. росгвардейцев обеспечили безопасность в День Победы

«Всего в обеспечении безопасности празднования Дня Победы было задействовано более 9 тысяч сотрудников и военнослужащих столичного главка Росгвардии», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что инженерно-технические отделы ОМОН «Авангард» и ОМОН «Меч» на транспорте обследовали объекты проведения праздничных мероприятий.
«Сотрудники ОМОН “Авангард” Главного управления Росгвардии по Москве совместно с коллегами из ГИБДД обеспечивали дополнительные меры безопасности на мобильных постах при въезде в столицу. Сотрудники спецподразделения ежесуточно оказывают силовую поддержку более 60 экипажам ДПС», — сказали в ведомстве.
Там добавили, что экипажи московских подразделений вневедомственной охраны Росгвардии осуществляли патрулирование на маршрутах, в районах проведения культурно-массовых мероприятий. Также росгвардейцы взяли на контроль места массового отдыха граждан на территориях парков и лесопарковых зон. «В ходе подготовки и проведения главного военного парада Победы, праздничных концертов в центре Москвы и на Поклонной горе был предусмотрен комплекс необходимых организационно-практических мер по обеспечению общественного порядка и безопасности», — заключили в Росгвардии.