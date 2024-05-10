Какой сегодня день: 10 мая

Знаете ли вы, что 10 мая 1938 года родилась знаменитая французская актриса и жена Владимира Высоцкого Марина Влади? О том, чем еще ознаменовано 10 мая, — в справке Sputnik.
Что произошло 10 мая
В 1883 году указом императора Александра III белый, синий и красный цвета были объявлены национальными цветами России.
В 1947 году на киностудии «Ленфильм» прошел общественный просмотр новой кинокартины «Золушка».
В 1978 году начались съемки картины «Место встречи изменить нельзя», они проходили в Одессе.
В Германии отмечают День книги, а в Кыргызстане — День банковского работника.
Кто родился 10 мая
Белорусский писатель Янка Мавр (1883−1971).
Актер Фред Астер (1899−1987).
Азербайджанский политик Гейдар Алиев (1923−2003).
Актриса Марина Влади (1938).
Игрок «Что? Где? Когда?» Александр Друзь (1955).
Журналист Владислав Листьев (1956−1995).
Басист Sex Pistols Сид Вишес (1957−1979).
Солист «U2» Боно (1960).
Топ-модель Линда Евангелиста (1965).
10 мая в православном календаре
В этот день православные чтут память Апостола от 70-ти Симеона Иерусалимского и преподобного Стефана — игумена Печерского.
Именины
10 мая именины у Степана, Семена, Сергея, Петра, Николая, Павла, Иллариона, Георгия, Ивана, а также у Марии и Анастасии.