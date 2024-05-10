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Какой сегодня день: 10 мая

Этот день является 131-м в григорианском календаре. До конца года остается 235 дней.

Источник: Мэрия Хабаровска

Знаете ли вы, что 10 мая 1938 года родилась знаменитая французская актриса и жена Владимира Высоцкого Марина Влади? О том, чем еще ознаменовано 10 мая, — в справке Sputnik.

Что произошло 10 мая

В 1883 году указом императора Александра III белый, синий и красный цвета были объявлены национальными цветами России.

В 1947 году на киностудии «Ленфильм» прошел общественный просмотр новой кинокартины «Золушка».

В 1978 году начались съемки картины «Место встречи изменить нельзя», они проходили в Одессе.

В Германии отмечают День книги, а в Кыргызстане — День банковского работника.

Кто родился 10 мая

Белорусский писатель Янка Мавр (1883−1971).

Актер Фред Астер (1899−1987).

Азербайджанский политик Гейдар Алиев (1923−2003).

Актриса Марина Влади (1938).

Игрок «Что? Где? Когда?» Александр Друзь (1955).

Журналист Владислав Листьев (1956−1995).

Басист Sex Pistols Сид Вишес (1957−1979).

Солист «U2» Боно (1960).

Топ-модель Линда Евангелиста (1965).

10 мая в православном календаре

В этот день православные чтут память Апостола от 70-ти Симеона Иерусалимского и преподобного Стефана — игумена Печерского.

Именины

10 мая именины у Степана, Семена, Сергея, Петра, Николая, Павла, Иллариона, Георгия, Ивана, а также у Марии и Анастасии.