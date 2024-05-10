Сотни жителей Нарвы увидели через реку концерт в честь Дня Победы в России

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Порядка двух тысяч человек в эстонской Нарве пришли смотреть через реку на праздничный концерт к Дню Победы в российском Ивангороде в Ленинградской области, сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR.
Как и в прошлом году, на российской стороне реки Нарва в преддверии 9 мая была установлена сцена с экраном, чтобы транслировать праздничные мероприятия по случаю Дня Победы.
По оценке корреспондента ERR, на нарвской стороне для просмотра концерта собрались около двух тысяч зрителей.
Впервые концерт на берегу реки Нарва в Ивангороде состоялся 9 мая 2023 года. Тогда в своем выступлении губернатор Ленинградской области пообещал устраивать подобное шоу каждый год.