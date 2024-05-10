Что можно и нельзя делать в Семенов день 10 мая, который называют Ранопащец

Православная церковь 10 мая вспоминает святого Симеона Иерусалимского. В народе отмечают Семенов день. Однако есть еще одно название у праздника — Семен Ранопашец. Название появилось из-за того, что с 10 мая приступали к пахоте.
Что нельзя делать 10 мая
Не подходить день для того, чтобы покупать и ремонтировать обувь. Считается, что могут возникнуть неприятности. Хозяйки не лепили 10 мая вареники с грибами и капустой, так как это могло спровоцировать финансовые проблемы. Нельзя ругаться, а также проявлять агрессию. Предки считали, что будет сложно восстановить отношения.
Что можно делать 10 мая
По традиции, в указанный день молились святому, прося у него здоровье и хороший урожай. А еще у него просили помочь советом в том случае, если возникла сложная ситуация.
Согласно приметам, крик совы указывал на похолодание. Про ветреное лето предупреждал ясный восход солнца. В том случае, если по небу бегут облака, то ждали похолодания.