Что можно и нельзя делать в Семенов день 10 мая, который называют Ранопащец

Не подходить день для того, чтобы покупать и ремонтировать обувь. Считается, что могут возникнуть неприятности. Хозяйки не лепили 10 мая вареники с грибами и капустой, так как это могло спровоцировать финансовые проблемы. Нельзя ругаться, а также проявлять агрессию. Предки считали, что будет сложно восстановить отношения.