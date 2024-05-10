Японский врач рассказал о хитрости за столом для похудения на 8 килограммов

Специалист советует своим пациентам во время приема пищи пять раз класть столовые приборы на стол. Этот метод способствует медленному потреблению пищи и тщательному пережевыванию, что не только снижает скорость попадания еды в желудок, но и помогает контролировать импульсивное желание наедаться.