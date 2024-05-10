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Японский врач рассказал о хитрости за столом для похудения на 8 килограммов

Такафуми Кудо, директор детской клиники в японском городе Мияма, поделился эффективной техникой для снижения веса на 7−8 килограммов, передает Tengrinews.kz.

Источник: Freepik

Специалист советует своим пациентам во время приема пищи пять раз класть столовые приборы на стол. Этот метод способствует медленному потреблению пищи и тщательному пережевыванию, что не только снижает скорость попадания еды в желудок, но и помогает контролировать импульсивное желание наедаться.

Кроме того, это улучшает восприятие вкуса, аромата и цвета блюда, помогая лучше насладиться едой и избежать переедания.

Как отмечает Doctorpiter, важно первый раз отложить приборы сразу после того, как вы попробуете еду. Это помогает успокоиться и настроиться на более осознанный прием пищи.

Отдельно издание упоминает мнение другого специалиста из Японии, диетолога Мичико Томиоки, которая раскрыла список пяти продуктов, которых она и ее семья избегают для поддержания здоровья:

  • колбасные бутерброды;
  • сладкие газированные напитки;
  • сахарные сухие завтраки;
  • сливочный сыр;
  • конфеты.

Мичико Томиока поделилась, что ее 86-летняя мать, которая пережила рак, и 98-летняя тетя, также следуют этому принципу питания.

здоровье