Японский врач рассказал о хитрости за столом для похудения на 8 килограммов

Специалист советует своим пациентам во время приема пищи пять раз класть столовые приборы на стол. Этот метод способствует медленному потреблению пищи и тщательному пережевыванию, что не только снижает скорость попадания еды в желудок, но и помогает контролировать импульсивное желание наедаться.
Кроме того, это улучшает восприятие вкуса, аромата и цвета блюда, помогая лучше насладиться едой и избежать переедания.
Как отмечает Doctorpiter, важно первый раз отложить приборы сразу после того, как вы попробуете еду. Это помогает успокоиться и настроиться на более осознанный прием пищи.
Отдельно издание упоминает мнение другого специалиста из Японии, диетолога Мичико Томиоки, которая раскрыла список пяти продуктов, которых она и ее семья избегают для поддержания здоровья:
- колбасные бутерброды;
- сладкие газированные напитки;
- сахарные сухие завтраки;
- сливочный сыр;
- конфеты.
Мичико Томиока поделилась, что ее 86-летняя мать, которая пережила рак, и 98-летняя тетя, также следуют этому принципу питания.