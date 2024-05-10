Каким был салют в День Победы в Москве

Всего в парадах, по информации Минобороны РФ, приняли участие более 150 тысяч человек. В военных парадах, торжественных шествиях, на статических выставках было задействовано более 2,5 тысячи единиц вооружения, специальной и военной техники, в том числе 121 летательный аппарат.