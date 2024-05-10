Как сохранить здоровье лёгких?

Правильно питайтесь. Известно, что пища, богатая антиоксидантами, положительно влияет на здоровье лёгких. Люди, часто употребляющие крестоцветные овощи (капуста, брокколи и др.), снижают вероятность заболевания раком лёгких более чем вдвое. Все тёмно-листовые овощи содержат антиоксиданты. Включите в рацион больше продуктов с содержанием витаминов А и С, цинка, калия и магния. Достаточное употребление воды также имеет решающее значение, особенно, если вы страдаете от ХОБЛ или астмы.