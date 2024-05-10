Всего за год в легкие курильщика попадает около килограмма табачных смол, которые разрушают альвеолы и сужают бронхи.
За год в лёгкие курильщика попадает около килограмма табачных смол, которые разрушают альвеолы и сужают бронхи. Токсичные вещества из табачного дыма вызывают развитие хронического бронхита и повышенную восприимчивость к инфекциям. Заведующая отделом «Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Валентина Карпова рассказывает, как сохранить здоровье лёгких.
Что нужно делать, чтобы лёгкие были здоровы?
Откажитесь от курения. Лёгкие постепенно очищаются и восстанавливают свои функции за год, так что даже у куривших много лет после отказа от вредной привычки есть шанс вернуть лёгким чистоту.
Дышите чистым воздухом. Чтобы горожанам уменьшить влияние загрязнений, старайтесь чаще бывать на чистом воздухе, выезжайте на природу. Всего несколько часов в лесу или у реки позволят начать свободнее дышать. Выбирая строительные материалы, надо отдавать предпочтение самым экологичным из них. Также вредно злоупотребление ароматическими свечами и освежителями воздуха. А хозяева животных должны регулярно убирать шерсть с мягкой мебели, ковров и пола.
Следите за гигиеной. Обязательно мойте руки после каждого посещения общественных мест — это поможет предотвратить заражение гриппом или пневмонией, которые влияют на дыхательную систему.
Будьте физически активны. Регулярные кардионагрузки позволяют увеличить ёмкость легких и улучшить их функции (бег трусцой, плавание, езда на велосипеде, ходьба пешком в интенсивном темпе). А людям с хроническими заболеваниями лёгких посильные, но регулярные физические нагрузки просто необходимы.
Также дышите таким образом, чтобы при вдохе грудь поднималась, а при выдохе расслаблялись мышцы живота. Правильная осанка способствует полному раскрытию лёгких. Если вы много сидите, чаще откидывайтесь на спинку стула и делайте несколько глубоких вдохов.
Правильно питайтесь. Известно, что пища, богатая антиоксидантами, положительно влияет на здоровье лёгких. Люди, часто употребляющие крестоцветные овощи (капуста, брокколи и др.), снижают вероятность заболевания раком лёгких более чем вдвое. Все тёмно-листовые овощи содержат антиоксиданты. Включите в рацион больше продуктов с содержанием витаминов А и С, цинка, калия и магния. Достаточное употребление воды также имеет решающее значение, особенно, если вы страдаете от ХОБЛ или астмы.
Контролируйте вес тела. При излишнем весе, а тем более при ожирении, все системы организма работают с перегрузкой, в том числе и лёгкие.
Следите за своим здоровьем. При затруднениях в дыхании, кашле, появлении мокроты и боли в груди необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.