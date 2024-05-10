Эффективны ли спреи и пластыри от клещей?

Для обработки территорий давно и довольно эффективно используются акарицидные средства. Их можно применять и в частном порядке. Акарицид действует на клещей, другим насекомым, растениям, животным он не причиняет вреда. Рекомендуется сделать обработку территории в мае. Одной обработки достаточно на сезон. Обычно у клещей два пика активности: в конце мая — начале июня и в конце августа — начале сентября. В августе активизируется уже выросшее потомство. Но если в мае пресечь, обработать территорию, то и потомства не будет".