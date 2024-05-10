Эффективны ли спреи и пластыри от клещей?

Клещи проснулись и начали кусать людей.
В магазинах продают разные препараты — спреи, пластыри для отпугивания насекомых, жидкости для опрыскивания огорода. Но отпугнут ли они клещей?
Магистр биологии, сотрудник кафедры экологии и природопользования Института биологии, экологии и природопользования КемГУ Кирилл Зубко не уверен в эффективности препаратов в виде спреев или пластырей от клещей.
"Научных статей о них немного, в большинстве имеют рекламный характер. Я не встречал каких-либо основательных исследований о том, какому числу человек эти средства помогли. Луговых клещей становится больше с каждым годом, и они в том числе ползут в огороды.
Для обработки территорий давно и довольно эффективно используются акарицидные средства. Их можно применять и в частном порядке. Акарицид действует на клещей, другим насекомым, растениям, животным он не причиняет вреда. Рекомендуется сделать обработку территории в мае. Одной обработки достаточно на сезон. Обычно у клещей два пика активности: в конце мая — начале июня и в конце августа — начале сентября. В августе активизируется уже выросшее потомство. Но если в мае пресечь, обработать территорию, то и потомства не будет".
Однако самым эффективным методом защиты человека от клещевого энцефалита — самой страшной инфекции, которую переносят паразиты, является вакцинация. Ещё не поздно сделать прививку. Конечно, в идеале, надо было начинать в октябре-ноябре, но не исключена и экстренная схема: весной делается первый укол, через две недели — второй, через год — третий.