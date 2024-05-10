Синоптики предупредили южноуральцев о дожде и мокром снеге в пятницу

В пятницу, 10 мая, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах до умеренных. Температура воздуха днем составит от +7 до +12 градусов, в горах и низинах — до +3. Ветер юго-западный, западный 6−11 метров в секунду, отдельные порывы до 18.
В Челябинске сегодня переменная облачность, временами осадки. Температура воздуха днем составит от +8 до +10 градусов. Ветер юго-западный, западный 6−11 метров в секунду, порывы до 14.
День Ангела сегодня, 10 мая, у Анастасии, Георгия, Ивана, Илариона, Марии, Николая, Семена, Сергея и Степана.