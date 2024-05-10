Синоптики предупредили южноуральцев о дожде и мокром снеге в пятницу

В пятницу, 10 мая, в Челябинской области будет переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, в горах до умеренных. Температура воздуха днем составит от +7 до +12 градусов, в горах и низинах — до +3. Ветер юго-западный, западный 6−11 метров в секунду, отдельные порывы до 18.