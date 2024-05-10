Солнечно и +22. В Красноярске на выходных будет по-летнему тепло

По данным Гидрометцентра в России, в Красноярске днем 10 мая ожидается переменная облачность и до +22 градусов тепла. Осадков не прогнозируется, а вчерашний сильный ветер стихнет до 3 м/с. В ночь на суббту похолодает до +10.