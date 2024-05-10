Солнечно и +22. В Красноярске на выходных будет по-летнему тепло

По данным Гидрометцентра в России, в Красноярске днем 10 мая ожидается переменная облачность и до +22 градусов тепла. Осадков не прогнозируется, а вчерашний сильный ветер стихнет до 3 м/с. В ночь на суббту похолодает до +10.
Похожий прогноз дают и на 11 мая. Днем ожидается до +23 градусов, без осадков, переменная облачност. В ночь на воскресенье, когда столбики термометров опустятся до +10 градусов, пройдет небольшой дождь.
В воскресенье 12 мая немного похолодает. Днем ожидается до +18 градусов, также переменная облачность, но без дождей и сильного ветра.