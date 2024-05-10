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Солнечно и +22. В Красноярске на выходных будет по-летнему тепло

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Синоптики обещают теплые выходные красноярцам. А небольшой дождь ожидается только в ночь на воскресенье.

Сейчас в Аннаполисе: +16° 5 м/с 82% 752 мм рт. ст. +17°
Источник: НИА Красноярск

По данным Гидрометцентра в России, в Красноярске днем 10 мая ожидается переменная облачность и до +22 градусов тепла. Осадков не прогнозируется, а вчерашний сильный ветер стихнет до 3 м/с. В ночь на суббту похолодает до +10.

Похожий прогноз дают и на 11 мая. Днем ожидается до +23 градусов, без осадков, переменная облачност. В ночь на воскресенье, когда столбики термометров опустятся до +10 градусов, пройдет небольшой дождь.

В воскресенье 12 мая немного похолодает. Днем ожидается до +18 градусов, также переменная облачность, но без дождей и сильного ветра.