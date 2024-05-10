Приметы на день Семена Ранопашца: что нельзя делать 10 мая 2024 года

В пятницу, 10 мая, вспоминают Симеона Иерусалимского. Также этот день отмечается церковный праздник Иконы Божией Матери Живоносный Источник и народный праздник — Семен Ранопашец.
Что можно делать 10 мая:
- во многих деревнях и селах к этому дню начинались посевные работы. Однако так происходило не везде: некоторые выходил на поля, ориентируясь на погоду. Например, считалось, что начинать посевы можно после того, как в водоемах начинают квакать лягушки, а леса оделись в зелень;
Что нельзя делать 10 мая:
- приглашать в дом незнакомцев и проносить бездомных животных. По поверьям, они моги принести в жилье несчастье;
- ругаться и ссориться — считалось, что обиды, возникшие сегодня, будут еще дого преследовать;
- лепить вареники, особенно с капустой и грибами;
- покупать или ремонтировать обувь;
Народные приметы:
- дождь с утра идет — быть богатому урожаю ржи;
- облака быстро по небу плывут — жди ненастья;
- к вечеру образовывался туман — к хорошей погоде;
- ясная погода при восходе солнца — лето будет ветреным.