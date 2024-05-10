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Приметы на день Семена Ранопашца: что нельзя делать 10 мая 2024 года

В пятницу, 10 мая, вспоминают Симеона Иерусалимского.

Источник: МК.RU Челябинск

В пятницу, 10 мая, вспоминают Симеона Иерусалимского. Также этот день отмечается церковный праздник Иконы Божией Матери Живоносный Источник и народный праздник — Семен Ранопашец.

Что можно делать 10 мая:

  • во многих деревнях и селах к этому дню начинались посевные работы. Однако так происходило не везде: некоторые выходил на поля, ориентируясь на погоду. Например, считалось, что начинать посевы можно после того, как в водоемах начинают квакать лягушки, а леса оделись в зелень;

Что нельзя делать 10 мая:

  • приглашать в дом незнакомцев и проносить бездомных животных. По поверьям, они моги принести в жилье несчастье;
  • ругаться и ссориться — считалось, что обиды, возникшие сегодня, будут еще дого преследовать;
  • лепить вареники, особенно с капустой и грибами;
  • покупать или ремонтировать обувь;

Народные приметы:

  • дождь с утра идет — быть богатому урожаю ржи;
  • облака быстро по небу плывут — жди ненастья;
  • к вечеру образовывался туман — к хорошей погоде;
  • ясная погода при восходе солнца — лето будет ветреным.