Землю ждут два мощных удара солнечной плазмы 10−11 мая — учёный

Он уточнил, что приход наиболее плотной части первого выброса ожидается в конце дня в пятницу. Второй выброс придёт к орбите Земли в середине дня в субботу. Первые геомагнитные последствия могут, по предварительным оценкам, начаться около полудня в пятницу, добавил учёный.