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Землю ждут два мощных удара солнечной плазмы 10−11 мая — учёный

АЛМАТЫ, 10 мая — Sputnik. Солнечная плазма, выброшенная в результате недавних вспышек, должна дойти до Земли в пятницу и субботу, планету ждут два мощных удара, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачёв.

Источник: Sputnik.kz

«Сформирован консолидированный прогноз на геомагнитные последствия вчерашних событий на Солнце. Согласно данным наблюдений, к Земле был выброшен двойной выброс плазмы исключительно крупного размера и исключительно высокоскоростной. По Земле, согласно расчетам, в итоге, будут нанесены два удара подряд».

сказал Богачёв.

Он уточнил, что приход наиболее плотной части первого выброса ожидается в конце дня в пятницу. Второй выброс придёт к орбите Земли в середине дня в субботу. Первые геомагнитные последствия могут, по предварительным оценкам, начаться около полудня в пятницу, добавил учёный.

«Продолжительность нестабильной геомагнитной обстановки составит от двух до трех суток. В пике возможны бури до второго-третьего уровня по пятибалльной шкале».

рассказал Богачёв.

Он предупредил, что активность Солнца сохранится на текущем уровне ещё не менее нескольких суток, при этом риски новых крупных событий будут по-прежнему высоки.

космос