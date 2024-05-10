Землю ждут два мощных удара солнечной плазмы 10−11 мая — учёный

«Сформирован консолидированный прогноз на геомагнитные последствия вчерашних событий на Солнце. Согласно данным наблюдений, к Земле был выброшен двойной выброс плазмы исключительно крупного размера и исключительно высокоскоростной. По Земле, согласно расчетам, в итоге, будут нанесены два удара подряд».
Он уточнил, что приход наиболее плотной части первого выброса ожидается в конце дня в пятницу. Второй выброс придёт к орбите Земли в середине дня в субботу. Первые геомагнитные последствия могут, по предварительным оценкам, начаться около полудня в пятницу, добавил учёный.
«Продолжительность нестабильной геомагнитной обстановки составит от двух до трех суток. В пике возможны бури до второго-третьего уровня по пятибалльной шкале».
Он предупредил, что активность Солнца сохранится на текущем уровне ещё не менее нескольких суток, при этом риски новых крупных событий будут по-прежнему высоки.