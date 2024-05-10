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Красивые девушки, флаги и лошади: кадры с центральной улицы в Хабаровске

Вторая половина продолжительных майских выходных в самом разгаре.

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На центральной улице Хабаровска жизнь кипит: популярны лотки с мороженым, сладкая вата и конные прогулки на Комсомольской площади. Тут и там скопилась молодежь, особенно много подростков у входов в торговые центры. Среди всей толпы можно встретить и уличных музыкантов — эти праздничные дни для них лучшее время для заработка, да и просто повод порадовать прохожих песнями про войну, жизнь и любовь. А еще украшают улицы красивые девушки в легких платьицах, коротких юбках и облегающих брюках. В общем май — это время пробуждения, цветения и любви.