Рассказываем, когда девятиклассники начнут сдавать ОГЭ в Иркутске 2024

ОГЭ или основной государственный экзамен — это одна из форм государственной итоговой аттестации. Сдают его ученики российских школ после 9 класса. ОГЭ в Иркутске 2024 позволяет оценить знания учеников за девять лет. Основной период сдачи начнутся в Приангарье совсем скоро — 21 мая.
ОГЭ в Иркутске 2024
Напомним, что второй год ОГЭ, совсем как ЕГЭ, делят на три периода — досрочный, основной и дополнительный. Досрочный период начался еще в апреле и завершится уже 18 мая.
— Основной период ОГЭ в Иркутске 2024 продлится с 21 мая по 2 июля, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе администрации города.
Именно в эти сроки большинство из учеников 9 классов будут сдавать основной государственный экзамен. Точнее, не один экзамен, а четыре. Потому что, как и прежде, в аттестацию входят два обязательных предмета и два предмета по выбору. Обязательные — это русский и математика, а выбирать можно физику, химию, биологию, литературу, географию, историю, обществознание и иностранные языки — английский, французский, немецкий, испанский. Что выбрать? Обычно ученики сдают экзамен по тем предметам, которые после 11-го класса выберут для сдачи ЕГЭ. Как сообщается на сайте Федеральной служба по надзору в сфере образования науки, девятиклассники с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-инвалиды могут сдавать только русский и математику.
После ОГЭ в Иркутске 2024 школьнику могут либо перейти в 10 класс, либо отправиться получать уже среднее специальное образование в колледж.
ОГЭ в Иркутске 2024: расписание Основной период
Обновленное расписание Рособрнадзор опубликовал в апреле. Так, на 10 июня были перенесены экзамены по географии, информатике и обществознанию. Начнется сдача ОГЭ в Иркутске 2024 с иностранных языков 21 и 22 мая.
После — 27 мая — девятиклассники будут сдавать по выбору биологию, обществознание, химию или информатику, а 30 числа — географию, физику, историю, химию. Обязательные предметы подлежат сдаче в июне — 3 июня ученики сдают ОГЭ по русскому языку, а 6 июня — ОГЭ по математике. Далее снова есть дни для сдачи ОГЭ по выбору: 10 июня — география, информатика, обществознание, 14 числа — биология, информатика, литература, физика.
Также в основном периоде сдачи ОГЭ в Иркутске 2024 будет несколько резервных дней. 24 июня выделен еще один день для русского языка, 27-го для математики, для остальных предметов резервные дни — 25 и 26 июня, 1 и 2 июля (см. таблицу). Кстати, ОГЭ по всем предметам начинается в 10.00.
Дополнительный период
Дополнительный период ОГЭ в Иркутске 2024 пройдет в сентябре — с 3 по 24 числа. Математику учащиеся сдают 3 сентября, а русский — 6-го. Биология, география, история, физика в плане Рособрнадзора указана 10 сентября, а на 13-е запланированы иностранные языки, информатика, литература, обществознание, химия. Резервными днями в сентябре станут — для обязательных предметов 18 и 19 число, для дисциплин по выбору — 20, 23 и 24 сентября (см. таблицу).
Расписание ОГЭ: дополнительный период. Данные: Федеральная служба по надзору в сфере образования науки ОГЭ в Иркутске 2024: минимальные баллы.
Чтобы не завалить экзамен, по каждому из четырех предметов нужно набрать минимальное количество баллов — оно же эквивалентно оценке «тройка». По русскому языку «тройке» соответствует 15 баллов, по математике — 8, но при условии, что два из них получены за выполнение задач по геометрии. Чтобы получить «3» по физике нужно набрать 11 баллов, по химии — 10, по биологии — 13, по географии — 12, по обществознанию — 14, по истории — 11, по литературе — 16, по информатике — 5, по иностранным языкам — 29.
Стоит отметить, что от количества набранных баллов будет зависеть и возможность попасть в профильные классы. Например, чтобы попасть в класс с лингвистическим уклоном, за экзамен по иностранному языку необходимо набрать 55 баллов.
ОГЭ в Иркутске 2024: что еще нужно знать
На выполнение заданий контрольно-измерительных материалов по разным предметам дается разное количество часов. Также для каждого из экзаменов есть список разрешенных предметов. Например, на химию позволят пронести таблицу Менделеева, таблицу растворимости солей