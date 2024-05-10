Рассказываем, когда девятиклассники начнут сдавать ОГЭ в Иркутске 2024

Именно в эти сроки большинство из учеников 9 классов будут сдавать основной государственный экзамен. Точнее, не один экзамен, а четыре. Потому что, как и прежде, в аттестацию входят два обязательных предмета и два предмета по выбору. Обязательные — это русский и математика, а выбирать можно физику, химию, биологию, литературу, географию, историю, обществознание и иностранные языки — английский, французский, немецкий, испанский. Что выбрать? Обычно ученики сдают экзамен по тем предметам, которые после 11-го класса выберут для сдачи ЕГЭ. Как сообщается на сайте Федеральной служба по надзору в сфере образования науки, девятиклассники с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-инвалиды могут сдавать только русский и математику.