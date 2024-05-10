В Кузбассе сократилось число участников Великой Отечественной войны

По данным Социального фонда России на 8 мая 2024 года, в Кемеровской области проживает 3 250 ветеранов и участников Великой Отечественной войны, что на 808 человек меньше по сравнению с прошлым годом. Из них 64 человека получают пенсии через СФР как непосредственные участники боевых действий, а 27 лиц признаны инвалидами войны. Кроме того, в регионе зарегистрировано 2,9 тысячи тружеников тыла, 156 бывших узников концлагерей и 110 носителей знака «Жителю блокадного Ленинграда».