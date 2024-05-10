Реконструкция Набережной Спортивной гавани во Владивостоке набирает обороты

Во Владивостоке начался второй этап реконструкции набережной Спортивной гавани.. Он направлен на трансформацию участка от улицы Пограничной до начала променада с одной стороны и до скульптурной композиции Алексея Онуфриенко с другой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.