Реконструкция Набережной Спортивной гавани во Владивостоке набирает обороты

Во Владивостоке начался второй этап реконструкции набережной Спортивной гавани.. Он направлен на трансформацию участка от улицы Пограничной до начала променада с одной стороны и до скульптурной композиции Алексея Онуфриенко с другой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Сейчас установлено ограждение, проводятся геологические и демонтажные работы. Вручную снимается брусчатка, устаревшие бетонные клумбы демонтируются, а также планируется установка дренажной системы.
Кроме того, части зеленых насаждений перемещаются в другие места. Также проводится санитарная обрезка деревьев.
Согласно проекту, разработанному архитектурным бюро Concrete Jungle, набережная превратится из мостовой территории в полноценный парк у моря.
В планах также ремонт действующей бетонной трибуны у моря с видом на Спортивную гавань. Здесь будут созданы более удобные места для отдыха из дерева.
В ближайшее время на уже благоустроенном променаде появится дополнительное озеленение. Планируется посадка кустарников и сосен, создание пешеходных дорожек, ведущих к коммерческим объектам, а также установка малых архитектурных форм.
Планируется, что все работы рамках второго этапа завершат до конца текущего года.
«Для нас очень важно, чтобы Набережная Спортивной гавани стала еще более комфортной и привлекательной территорией, где захочется проводить еще больше времени для отдыха», — отметил глава города Константин Шестаков.
Напомним, в начале апреля Владивостоке приступили к благоустройству нового общественного пространства рядом с центральной площадью.