Ветеринар рассказал о способах защиты кошек и собак весной

Третья опасность на выгуле — это, конечно, же контакт с другими собаками. Под словом «контакт» я имею ввиду драка или возможные брачные игры. Очень часто бывает, что ваша собака воспитанная и не агрессивная, но другие собаки могут позволить себе проявить агрессию. Поэтому рекомендую обязательно выгуливать в наморднике (это, кстати, поможет вашей собаке не подбирать вещи с мусорки и прочие предметы). По поводу брачных игр, здесь нужно всегда быть начеку и выгуливать на коротком поводке, если ваша собака находится в состоянии течки или охоты. Это не позволит ей избежать нежелательных половых контактов и возможных заболевания передающихся половым путем. Да, да, у собак тоже есть такие заболевания. Но это уже другая история.