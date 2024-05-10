Ветеринар рассказал о способах защиты кошек и собак весной

Весна нам дарит солнце и тепло. Животные радуются этому времени года не меньше, чем люди. И так же, как человеку, нашим четвероногим друзьям нужна забота о здоровье после холодной зимы и защита от новых весенних опасностей.
Есен Джапаров, главный врач челябинской ветеринарной клиники рассказал о том, какие профилактические меры необходимы для собак и кошек весной.
— Важно соблюдать график ежегодных прививок от инфекционных заболеваний. Ведь весной иммунная система ослаблена, поэтому нужно чтобы питомец был максимально защищен, особенно от вирусных болезней, таких как чума, парвовирусный энтерит (опасные заболевания, смертность которых составляет 80−90%), а также особо опасное заболевание — бешенство (лечения не существует, летальность 100%). Обязательно следите за тем, чтобы ваш питомец был проглистогонен ежеквартально или один раз в 6 месяцев, животным которые вынуждены сидеть круглый год дома. Глистогониться я советую препаратами широкого спектра от всех видов гельминтов.
Следите за обработкой от клещей, весна — это «клещевая эпидемия». Ведь клещи просыпаются, как только снег начинает таять и вот уже происходят первые случаи заболеваемости пироплазмозом (еще одним из самых опасных заболеваний, летальность которого достигает 70%).
Обрабатывать от клещей можно таблетками, это самая эффективная защита от клещей (которых сейчас дефицит): «Бравекто» (на три месяца идет защита), «Симпарика» (на один месяц), «Нексгард Фронтлайн» (на один месяц).
Капли на холку («Инспектор», «Рольф», «Адвантикс») — эффективные на 40% — их преимущества — недорогие, доступные. Но они не так эффективны, как таблетки.
Ошейники и спреи — эффективность около 20%, совсем неэффективные, могут быть аллергические реакции от ошейников, также носить постоянно нужно, брать с собой спреи, поэтому данный способ защиты от клещей не рекомендую (только если в совокупности с каплями на холку).
Есть еще вакцина для профилактики пироплазмоза «Эурикан Пиро» — она действует 12 месяцев. Но эффективность около 50%, недостатки вакцины — это дороговизна (стоит примерно около 15 тысяч рублей), плюс ее сейчас нет нигде в наличии.
Игнорирование профилактики грозит, как минимум риском заболеть одним из перечисленных выше болезней, как максимум потерять четвероногого пушистого любимца.
Для владельцев собак
chel.aif.ru: Опасности на выгуле, дегельминтизация — зачем?
— Первая опасность на выгуле — это действительно вероятность что-то подобрать или иногда достаточно понюхать собаке. Под словами подобрать или понюхать, я имею в виду предметы, с которыми происходил контакт больного животного или его биологическое содержимое (кал, моча, слюни и другие выделения). Ну и соответственно, данный питомец может заболеть, но если соблюдать все профилактические меры, риски снижаются.
Вторая опасность на выгуле — это то, за чем владельцы обязаны следить. Вероятность проглотить инородный предмет на выгуле. Это может быть палка (которую часто любят питомцы грызть), это может быть игрушка, это может быть пакет или чья то вещь, которую собака с удовольствием может съесть. Предметы или какие-то вещи, в том числе пакеты, часто собаки подбирают около мусорок. Поэтому, пожалуйста, обходите стороной мусорные контейнеры.
Третья опасность на выгуле — это, конечно, же контакт с другими собаками. Под словом «контакт» я имею ввиду драка или возможные брачные игры. Очень часто бывает, что ваша собака воспитанная и не агрессивная, но другие собаки могут позволить себе проявить агрессию. Поэтому рекомендую обязательно выгуливать в наморднике (это, кстати, поможет вашей собаке не подбирать вещи с мусорки и прочие предметы). По поводу брачных игр, здесь нужно всегда быть начеку и выгуливать на коротком поводке, если ваша собака находится в состоянии течки или охоты. Это не позволит ей избежать нежелательных половых контактов и возможных заболевания передающихся половым путем. Да, да, у собак тоже есть такие заболевания. Но это уже другая история.
Дегельминтизация — это профилактическая мера для недопущения заражения эндопаразитами. Существует много видов гельминтов, поэтому для дегельминтизация лучше использовать препараты широкого спектра.
Для чего это делать? Смотрите, если собака или кошка не будет глистогонена, то вероятность, что у нее появятся гельминты, равна 100%, это факт. Вероятность заражения столь высока, потому что собаки и кошки, ежедневно, а некоторые ежечасно вылизывают свои лапы, шерсть, а также пол, обувь и на улице любые предметы на которых могут быть личинки паразитов, которые вы не увидите невооруженным глазом.
Для чего еще это делать? Для того чтобы обезопасить вас. Если у вашего неглистогоненного питомца будут паразиты, они будут и у владельца четвероного друга. Ведь вы ежедневно, а иногда и ежеминутно обнимаетесь и целуетесь с вашим любимцем, поэтому риск заражения человека гельминтами возрастает. Поэтому глистогоньте своего пушистика и не будете болеть ни вы, ни ваш любимый дружок.
Бывает ли у собак аллергия и как с ней справиться?
— Аллергия бывает и очень часто в последнее время. Аллергическую реакцию вызывают так называемые аллергены. Они проникают в организм животного через пищеварительный канал, через дыхательные пути и через кожу. Чтобы справится с аллергией необходимо выяснить в первую очередь, на что у собаки аллергия. Это может быть корм или продукты из натурального питания, это может быть укус насекомых, это могут быть растения, это может быть даже пыль и табачный дым.
Видите сколько аллергенов, и это еще не все. Определить можно либо путем исключения данного аллергена, либо сдать анализ на аллергены. Далее как только вы определите на что аллергия, необходимо исключить все аллергические вещества из жизни питомца, возможно, пропить курс антигистаминных препаратов, а также возможно перейти на гипоаллергенную диету и всегда под рукой иметь противоаллергические препараты на случай встречи с новым аллергеном.
Нужно ли делать какие-то прививки перед дачным сезоном?
— Прививки нужно делать согласно схеме прививок, а это ежегодное мероприятие. Поэтому если питомец уже привит, перед дачей специально прививку не нужно делать.
Нужно ли дополнять или менять питание весной?
— Если у питомца сбалансированный корм или сбалансированное натуральное питание по белкам, жирам, углеводам, витаминам и минералам, то менять или дополнять питание категорически не стоит. Если же питание животного не сбалансировано, то питание необходимо дополнять или менять совместно с ветеринарным специалистом.
Для владельцев кошек
Частое возражение — коткошка сидит дома, зачем вообще заморачиваться и что-то делать?
— Это действительно актуальное возражение. Скажу вам так, дома кошка живет не в стерильном пузыре, поэтому имеет контакт как с владельцем (а владельцы не всегда соблюдают гигиену после прихода с улицы), так и с предметами обихода, которые, так или иначе, имеют контакт с улицей (обувь, верхняя одежда
А если в сад едем, то животное с нами на участке, в безопасности…
— Прежде чем ехать в сад, тем более необходимо сделать и прививки, и дегельминтизацию. На участке в саду точно есть паразиты, а также в сад могут приходить другие животные, или в прилежащих участках, возможно, были похоронены животные, которые даже в таком состоянии могут быть опасны для домашних кошек. Ведь есть некоторые вирусы и бактерии, которые хранятся в почве несколько десятков лет.