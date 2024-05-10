Топ-5 популярных песен на последний звонок

Чем запоминается Последний звонок в школе? Не только прощанием с педагогами и одноклассниками или встречей рассвета, но и песнями. Спустя годы эти мелодии будут напоминать о школьной любви, родных классах и вновь подарят то ощущение, что жизнь только начинается. Наверняка в этом списке есть те, которые значимы для каждого из нас.