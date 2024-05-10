Топ-5 популярных песен на последний звонок

«Куда уходит детство?», ВИА Сливки
Песня стала популярной уже в конце 1980ых годов после выхода советского фильма «Фантазии Веснухина». Тогда лирическую композицию исполнила Алла Пугачева. А в 2001 году популярная группа «Сливки» дала хиту вторую жизнь.
«Школа», Любовные истории
Популярный в нулевых женский музыкальный коллектив был создан в 2002 году. А песня о школе стала их супер-хитом на долгие годы и визитной карточкой на каждом выступлении.
«Школьная пора», Татьяна Овсиенко
Нетленный хит российской певицы из 1993 года актуален до сих пор. Сама Татьяна признаётся, что данная композиция — её «счастливая монетка» и не один концерт не обходится без неё.
«Крылатые качели», фильм «Приключения Электроника»
Песня композитора Евгения Крылатова на слова поэта Юрия Энтина из советского телефильма 1979 года — это вечный хит, звучащий традиционно в школах на праздничных концертах. Композиция проверена временем и вызывает прекрасные, самые добрые эмоции.
«Средняя школа № 7», Hi-Fi
«А мы любили, а мы могли… .» Эти строки весной 2002 года звучали из каждого утюга! Композиция собрала множество наград и за прошедшие 22 года полюбилась тысячам людей. А также стала одной из песен всех школьных последних звонков и выпускных вечеров.