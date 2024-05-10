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Топ-5 популярных песен на последний звонок

Чем запоминается Последний звонок в школе? Не только прощанием с педагогами и одноклассниками или встречей рассвета, но и песнями. Спустя годы эти мелодии будут напоминать о школьной любви, родных классах и вновь подарят то ощущение, что жизнь только начинается. Наверняка в этом списке есть те, которые значимы для каждого из нас.

Источник: АиФ Челябинск

«Куда уходит детство?», ВИА Сливки

Песня стала популярной уже в конце 1980ых годов после выхода советского фильма «Фантазии Веснухина». Тогда лирическую композицию исполнила Алла Пугачева. А в 2001 году популярная группа «Сливки» дала хиту вторую жизнь.

«Школа», Любовные истории

Популярный в нулевых женский музыкальный коллектив был создан в 2002 году. А песня о школе стала их супер-хитом на долгие годы и визитной карточкой на каждом выступлении.

«Школьная пора», Татьяна Овсиенко

Нетленный хит российской певицы из 1993 года актуален до сих пор. Сама Татьяна признаётся, что данная композиция — её «счастливая монетка» и не один концерт не обходится без неё.

«Крылатые качели», фильм «Приключения Электроника»

Песня композитора Евгения Крылатова на слова поэта Юрия Энтина из советского телефильма 1979 года — это вечный хит, звучащий традиционно в школах на праздничных концертах. Композиция проверена временем и вызывает прекрасные, самые добрые эмоции.

«Средняя школа № 7», Hi-Fi

«А мы любили, а мы могли… .» Эти строки весной 2002 года звучали из каждого утюга! Композиция собрала множество наград и за прошедшие 22 года полюбилась тысячам людей. А также стала одной из песен всех школьных последних звонков и выпускных вечеров.

образование