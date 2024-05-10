В Казахстане появился сайт для поиска информации о ветеранах Великой Отечественной войны

«Сайт собрал информацию из различных источников и является вечным памятником подвигу казахстанцев. Пилот был в 2023 году и получил большой интерес представителей гражданского общества и волонтеров. Функционал был расширен, а данные систематизированы до полноценного портала», — говорится в сообщении.
Отмечается, что портал уже содержит информацию о более чем 100 тысячах ветеранах казахстанцах и данные постоянно пополняются.
«Мы приглашаем каждого казахстанца внести свой вклад в проект, дополнив информацию о ветеранах. Каждый может помочь проекту в дополнении сайта, передавая для копирования сохранившиеся документы из личных семейных архивов. Это могут быть фотографии, документы, письма с фронта и другие материалы», — отметили в министерстве.
На самом портале указывается, что на данный момент можно осуществлять поиск по ФИО, но в скором времени планируется добавить поиск по другим параметрам, таким как место рождения, место службы, звание и так далее.