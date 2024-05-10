В Казахстане появился сайт для поиска информации о ветеранах Великой Отечественной войны

«Мы приглашаем каждого казахстанца внести свой вклад в проект, дополнив информацию о ветеранах. Каждый может помочь проекту в дополнении сайта, передавая для копирования сохранившиеся документы из личных семейных архивов. Это могут быть фотографии, документы, письма с фронта и другие материалы», — отметили в министерстве.