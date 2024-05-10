Штормовое предупреждение объявлено на 10 мая

«Днем 10 мая (пятница) местами по республике ожидается усиление ветра порывами 15−18 м/с», — говорится в сообщении.
Синоптики сообщают, что в пятницу погоду будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы. Будет поступать более теплая воздушная масса. В целом ожидается облачная погода с прояснениями. Во многих районах прогнозируются дожди.
Температура ночью опустится до +2…+8 °С, а днем поднимется до +10…+16°С. На юге будет теплее — до 20 выше нуля.
В субботу, 11 мая, ожидается переменная облачность. Вероятны дожди ночью и утром в большинстве районов, но они будут кратковременными. Ветер — порывистый, а на северо-востоке местами — сильный порывистый. Ночью температура будет от +1°С до +9 °С. Днем воздух прогреется до 10−17 тепла.
12 мая, в воскресенье, снова прогнозируется переменная облачность. Осадков почти не будет. На востоке страны вероятны кратковременные дожди и мокрый снег. Температура воздуха в ночное время будет от 1 до 5 градусов тепла. Местами могут быть заморозки — от 0 до минус 3. Днем прогнозируется от 10 до 18 выше нуля.