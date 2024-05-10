Штормовое предупреждение объявлено на 10 мая

12 мая, в воскресенье, снова прогнозируется переменная облачность. Осадков почти не будет. На востоке страны вероятны кратковременные дожди и мокрый снег. Температура воздуха в ночное время будет от 1 до 5 градусов тепла. Местами могут быть заморозки — от 0 до минус 3. Днем прогнозируется от 10 до 18 выше нуля.